ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (870-й день) | Захарова заявила, что готовится провокация с подрывом Киевской ГЭС. В Украине ответили, что Москва пытается обеспечить себе алиби перед терактом

„Вероятно, с целью перегрузки противовоздушной обороны враг использует имитаторы ударных БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала“, — говорится в сообщении.

В заявлении ВСУ говорится, что все пять ракет были сбиты над Хмельницкой, Сумской и Черкасской областями. Кроме того, сбиты 11 дронов-камикадзе в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях. Остальные беспилотники „локационно потеряны“.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что вечером 11 июля российские войска атаковали Украину пятью крылатыми ракетами Х-101, а в ночь на 12 июля — 19 беспилотниками типа „Шахед“ и дронами неустановленного типа.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили шесть пунктов управления, артиллерийскую систему, станцию радиоэлектронной борьбы и район сосредоточения личного состава российской армии.

На торецком направлении ВС РФ совершили 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области;

На купянском направлении за сутки произошло семь боевых столкновений. ВСУ отражали атаки в районах Синьковки, Ольшаной Харьковской области и Берестового в Донецкой области;

На харьковском направлении ВС РФ продолжали активные действия. Российская армия совершил шесть штурмовых атак в районах Волчанска и Глубокого при поддержке авиации;

Российские войска за сутки нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам один ракетный удар (с применением 5 ракет), сбросили более 100 управляемых авиабомб, совершили 4 480 обстрелов;

Губернатор Белгородской Вячеслав Гладков сообщил, что прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ и атак дронов в регионе пострадали 30 мирных жителей, один погиб. В селе Ржевка после атаки дрона по машине погиб мужчина. Всего в округе были ранены 22 мирных жителя, в том числе пятеро детей. Трое человек находятся в тяжелом состоянии.

„Обсудили пути установления мира“. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде.

„Миссия мира 5.0. Для меня было большой честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!“ — написал Орбан в соцсети X.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 10 июля агентству Reuters, что возможная победа Трампа на выборах президента США может стать „шансом на мир“ в Украине. „Я думаю, что должно произойти очень сильное внешнее воздействие, чтобы заставить их [лидеров России и Украины] хотя бы начать переговоры. У кого есть шанс сделать это в предстоящий период? Только у президента Трампа, если он будет избран“, — сказал Сийярто.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг призывы президента Украины Владимира Зеленского отменить все ограничения на использование западного оружия, передает Bild.“Никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины. Наша задача — обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между Россией и НАТО. А это требует мудрости, ясности и твердости“, — заявил канцлер ФРГ по окончании саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее Британия опровергла, что сняла ограничения на свое оружие. Американцы тоже „не видят смысла“ давать такое разрешение, заявил на саммите Байден.

Кремль назвал фейками сообщения о планах России совершить покушение на главу компании Rheinmetall.