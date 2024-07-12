ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (870-й день) | Захарова заявила, что готовится провокация с подрывом Киевской ГЭС. В Украине ответили, что Москва пытается обеспечить себе алиби перед терактом
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
Российская армия продолжает активные наступательные действия и пытается прорвать оборону украинских войск по всей линии фронта;
За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений;
Российские войска за сутки нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам один ракетный удар (с применением 5 ракет), сбросили более 100 управляемых авиабомб, совершили 4 480 обстрелов;
На харьковском направлении ВС РФ продолжали активные действия. Российская армия совершил шесть штурмовых атак в районах Волчанска и Глубокого при поддержке авиации;
На купянском направлении за сутки произошло семь боевых столкновений. ВСУ отражали атаки в районах Синьковки, Ольшаной Харьковской области и Берестового в Донецкой области;
На торецком направлении ВС РФ совершили 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области;
На покровском направлении украинские военные отразили 41 атаку российских войск вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Новоселовка Первая, Сокол, Прогресс, Яснобродовка и Карловка Донецкой области. ВС РФ концентрировали усилия возле Новоалександровки, где произошло 14 боестолкновений;
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили шесть пунктов управления, артиллерийскую систему, станцию радиоэлектронной борьбы и район сосредоточения личного состава российской армии.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что вечером 11 июля российские войска атаковали Украину пятью крылатыми ракетами Х-101, а в ночь на 12 июля — 19 беспилотниками типа „Шахед“ и дронами неустановленного типа.
В заявлении ВСУ говорится, что все пять ракет были сбиты над Хмельницкой, Сумской и Черкасской областями. Кроме того, сбиты 11 дронов-камикадзе в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях. Остальные беспилотники „локационно потеряны“.
„Вероятно, с целью перегрузки противовоздушной обороны враг использует имитаторы ударных БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала“, — говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской Вячеслав Гладков сообщил, что прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ и атак дронов в регионе пострадали 30 мирных жителей, один погиб. В селе Ржевка после атаки дрона по машине погиб мужчина. Всего в округе были ранены 22 мирных жителя, в том числе пятеро детей. Трое человек находятся в тяжелом состоянии.
„Обсудили пути установления мира“. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде.
„Миссия мира 5.0. Для меня было большой честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!“ — написал Орбан в соцсети X.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 10 июля агентству Reuters, что возможная победа Трампа на выборах президента США может стать „шансом на мир“ в Украине. „Я думаю, что должно произойти очень сильное внешнее воздействие, чтобы заставить их [лидеров России и Украины] хотя бы начать переговоры. У кого есть шанс сделать это в предстоящий период? Только у президента Трампа, если он будет избран“, — сказал Сийярто.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг призывы президента Украины Владимира Зеленского отменить все ограничения на использование западного оружия, передает Bild.“Никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины. Наша задача — обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между Россией и НАТО. А это требует мудрости, ясности и твердости“, — заявил канцлер ФРГ по окончании саммита НАТО в Вашингтоне.
Ранее Британия опровергла, что сняла ограничения на свое оружие. Американцы тоже „не видят смысла“ давать такое разрешение, заявил на саммите Байден.
Кремль назвал фейками сообщения о планах России совершить покушение на главу компании Rheinmetall.
„Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках. Все это подается в стиле очередных фейков, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя“, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вчера CNN со ссылкой на источники сообщил, что российские власти планировали убийство Армина Паппергера — главы немецкой оружейной компании Rheinmetall, которая среди прочего производит артиллерийские снаряды и военную технику для Украины.
Украина на саммите НАТО 11 июля подписала многосторонний документ по безопасности с 22 государствами, входящими в альянс, а также с Японией и ЕС.
Все участники совместного документа ранее подписали с Украиной аналогичные двусторонние соглашения. Новый общий договор ставит целью „ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности“.
Подписанты обязуются поддерживать потребности Украины в сфере обороны и безопасности путем предоставления помощи и обучения, помогать развитию вооруженных сил Украины, а также в случае нападения России (если такое случится уже после завершения текущих боевых действий) быстро выработать шаги для поддержки Киева.
Главное из брифинга Минобороны России
▪️Российские средства ПВО за неделю сбили 4 ракеты ATACMS, 3 ракеты Storm Shadow и 17 авиабомб Hammer;
▪️ВС РФ за неделю уничтожили семь установок HIMARS, подготовленных для ударов по Крыму, вместе с иностранными операторами;
▪️Группировка „Запад“ за неделю улучшила тактическое положение и отразила три контратаки ВСУ, потери противника составили до 3 440 военнослужащих;
▪️Группировка войск „Север“ за неделю улучшила положение по переднему краю, отразила 26 контратак, ВСУ потеряли до 1,8 тыс. военных, 2 танка;
▪️Российские средства ПВО за неделю уничтожили 308 украинских беспилотников;
▪️22 украинских военных сдались в плен в течение недели;
▪️Группировка войск „Днепр“ за неделю нанесла поражение семи украинским бригадам, противник потерял до 685 военных;
▪️Потери ВСУ в зоне ответственности группировки „Юг“ составили до 4 380 военных, 3 танка, 59 орудий полевой артиллерии и 29 складов боеприпасов;
▪️В зоне ответственности группировки „Восток“ ВСУ потеряли до 980 военнослужащих;
▪️ВС РФ уничтожили девять пусковых установок c радаром ЗРК С-300ПС, Hawk, Patriot.
За последние полгода Россия потеряла в Украине по меньшей мере 10 014 человек погибшими. Это следует из анализа поименного списка погибших, который Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ (признана в России „иноагентом“) и командой волонтеров ведет с первого дня войны. Всего на основе открытых источников авторам анализа удалось установить имена 59 168 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину.
Пять человек погибли, еще девять получили ранения в результате обстрелов Донецкой области в течение 12 июля, рассказал глава военной администрации региона Вадим Филашкин.
В Мирнограде, который второй день подряд попадает под обстрелы, сегодня погибли три человека, шесть пострадали. Под обстрел также попала территория предприятия в городе Константиновка. Два человека погибли, трое ранены.
62-летняя мирная жительница пострадала при обстреле села Станислав в Херсонской области, сообщает администрация региона. Женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Она получила помощь на месте и отказалась от госпитализации.
Еще одна мирная жительница погибла в результате атаки российского беспилотника по Бериславу, рассказал глава Херсонской области Александр Прокудин. 94-летняя женщина получила ранения, когда беспилотник сбросил взрывчатку на город. Пострадавшая умерла в больнице.
Сводка Генштаба ВСУ. Главное о ситуации на фронте к 16:00
С начала суток произошло 94 боевых столкновений.
На харьковском направлении российские войска восемь раз пытались штурмовать оборонительные рубежи украинских военных в районе Глубокого, Волчанская и Старицы. Бой у Старицы продолжается.
На купянском направлении войска РФ четыре раза атаковали позиции ВСУ в районе Степной Новоселовки, Песчаного, Берестового и Новоселовки.
На лиманском направлении ВСУ отразили четыре российских атаки из 10 вблизи Макеевки, Невского, Торского и Тернов.
На северском направлении ВСУ отбивают три атаки противника вблизи населенных пунктов Раздоловка и Выемка.
На краматорском направлении войска РФ совершили девять штурмов позиций ВСУ близ Часова Яра, Андреевки и Ивановского. Два боя продолжаются.
На торецком направлении российские военные атаковали 12 раз в районе Северного, Зализного и Нью-Йорка. ВСУ отразили девять атак противника.
На покровском направлении произошло наибольшее количество боев. С начала суток войска РФ предприняли уже 29 попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах Александрополя, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Прогресса, Лозоватского, Новоалександровки, Карловки и Яснобродовки. ВСУ отразили 20 атак.
На кураховском направлении продолжаются бои вблизи Красногоровки, Парасковеевки и Константиновки. Всего на этом направлении российские военные атаковали 13 раз.
Два корпуса детской больницы „Охматдет“ не подлежат восстановлению — об этом, как сообщает украинский общественный вещатель „Суспильне“, заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
8 июля в результате серии ракетных ударов по нескольким украинским городам, один из которых пришелся на „Охматдет“, погибли 44 человека. Ранее сообщалось о двух погибших взрослых в „Охматдете“, еще 32 человека были ранены. В среду стало известно, что умер ребенок, который в момент удара находился в критическом состоянии.
По словам Ляшко, на месте разрушенных корпусов будет построен новый — сделать это планируется за счет средств, поступивших от благотворительных фондов (примерно 800 млн гривен).
Как пишет „Суспильне“, в „Охматдете“ уже возобновили подачу света и воды, на очереди – операционные.
Власти Украины планируют в качестве провокации разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить в этом Россию. С таким заявлением на брифинге в пятницу выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, российские дипломаты „обратили внимание“ на исследование Киевского политехнического института имени Сикорского, в котором описаны возможные сценарии затоплений в результате разрушения дамб водохранилищ каскада Днепра.
„Дело в том, что в сентябре и октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС. А в июне 2023 года она разрушилась вследствие непрекращавшихся обстрелов ВСУ“, — заявила Захарова.
Выступление Захаровой уже прокомментировали власти Украины. Как заявили в Центре противодействия дезинформации (создан и работает при Совете национальной безопасности и обороны Украины), Россия пугает подрывом, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, однако у Москвы нет реальных возможностей для уничтожения дамб.
„Несмотря на то, что заявление Захаровой имеет вид попытки обеспечить России алиби перед терактом, в России нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева. Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной“, - сказали в Центре.
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