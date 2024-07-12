Парламент Финляндии одобрил закон, позволяющий пограничникам возвращать в Россию просителей убежища

Закон позволит финским пограничным властям разворачивать людей на границе. Иначе говоря, Финляндия не будет пускать просителей убежища, которыми манипулирует Россия или другие иностранные державы, если существует серьезная угроза национальной безопасности государства.

Закон носит временный характер и будет действовать год. Для введения закона в действие потребуется совместное решение правительства и президента республики.

В парламенте прошла демонстрация

До голосования финские депутаты обсуждали законопроект. Заявки на выступление поступали в основном от представителей оппозиции и противников закона. В списке выступающих было только два представителя правящих партий.

Сначала парламентарии проголосовали за то, является ли закон о выдворении срочным, а затем уже по поводу утверждения самого закона.

Во время речей депутатов на балконе зала появились демонстранты.

"Голосуйте за свои ценности!“, "Ни один человек не является незаконным!“ – кричали с балкона.

Хаависто: закон вряд ли откроет восточную границу

Бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто (партия „Зеленые“) считает, что Финляндия готова к реагированию на гибридные угрозы и без нового закона.

Хаависто отмечает, что поначалу относился к законопроекту с осторожным оптимизмом. Но потом стало ясно, что в проекте есть фундаментальные проблемы.

– В этом зале не должны приниматься законы с неясными юридическими последствиями, – заявил Хаависто.

По его словам, закон вряд ли откроет восточную границу.

Хюрккё: „Разговоры о наказании тех, кто проголосовал ’неправильно’, опасны“

Саара Хюрккё из партии „Зеленых“ критиковала депутатов от „Истинных финнов“ и Коалиционной партии за искажение высказываний противников закона.

– Где авторитет премьер-министра, когда закон, который является исключительным испытанием для нашего правового государства, проталкивается с такой силой. Я надеюсь, что вы в правительстве понимаете, что разговоры о наказании тех, кто проголосовал „неправильно“, опасны, – заявила депутат.