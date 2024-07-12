Парламент Финляндии одобрил закон, позволяющий пограничникам возвращать в Россию просителей убежища
Парламент Финляндии принял Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией, то есть так называемый закон о выдворении голосами, пишет Yle.
Закон позволит финским пограничным властям разворачивать людей на границе. Иначе говоря, Финляндия не будет пускать просителей убежища, которыми манипулирует Россия или другие иностранные державы, если существует серьезная угроза национальной безопасности государства.
Закон носит временный характер и будет действовать год. Для введения закона в действие потребуется совместное решение правительства и президента республики.
В парламенте прошла демонстрация
До голосования финские депутаты обсуждали законопроект. Заявки на выступление поступали в основном от представителей оппозиции и противников закона. В списке выступающих было только два представителя правящих партий.
Сначала парламентарии проголосовали за то, является ли закон о выдворении срочным, а затем уже по поводу утверждения самого закона.
Во время речей депутатов на балконе зала появились демонстранты.
"Голосуйте за свои ценности!“, "Ни один человек не является незаконным!“ – кричали с балкона.
Хаависто: закон вряд ли откроет восточную границу
Бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто (партия „Зеленые“) считает, что Финляндия готова к реагированию на гибридные угрозы и без нового закона.
Хаависто отмечает, что поначалу относился к законопроекту с осторожным оптимизмом. Но потом стало ясно, что в проекте есть фундаментальные проблемы.
– В этом зале не должны приниматься законы с неясными юридическими последствиями, – заявил Хаависто.
По его словам, закон вряд ли откроет восточную границу.
Хюрккё: „Разговоры о наказании тех, кто проголосовал ’неправильно’, опасны“
Саара Хюрккё из партии „Зеленых“ критиковала депутатов от „Истинных финнов“ и Коалиционной партии за искажение высказываний противников закона.
– Где авторитет премьер-министра, когда закон, который является исключительным испытанием для нашего правового государства, проталкивается с такой силой. Я надеюсь, что вы в правительстве понимаете, что разговоры о наказании тех, кто проголосовал „неправильно“, опасны, – заявила депутат.
На своем заседании в пятницу фракция СДП утвердила заявки шести депутатов на право голосовать против линии партии. СДП поддерживает закон.
Ли Андерссон: закон является опасным прецедентом
Покидающая парламент Ли Андерссон (СЛС) критикует закон.
– Никто не смог убедительно обосновать, как именно и каким образом несколько тысяч просителей убежища, пересекших восточную границу, угрожают суверенитету, то есть независимости Финляндии.
Действия России нужно осуждать, считает Андерссон. По ее словам, все же никто не ответил на вопрос, почему границу закрывают для просителей убежища, но хотят открыть для обычного движения.
– Угроза не раскрывается, никаких обоснований не приводится, – заявила до голосования Андерссон.
По словам политика, контрабанда людей на границе не означает, что у прибывших нет оснований просить убежища или что они представляют угрозу для Финляндии.
Как отмечает Андерссон, закон создает опасный прецедент. Национальная безопасность использовалась как повод на протяжении всей истории, когда в авторитарных государствах ограничивались основные права людей, считает она.
На следующей неделе Андерссон начнет работу в Европейском парламенте. Она выступает против закона.
Криста Киуру и Тимо Харакка от СДП проголосовали против закона
Депутат от СДП Криста Киуру критикует правительство за отсутствие альтернатив.
По мнению Киуру, правительству следовало бы рассмотреть в качестве альтернативы введение нового иммиграционного инструмента ЕС.
Киуру проголосовала против закона, поскольку, по ее словам, нет уверенности в том, что он вообще может быть принят из-за верховенства законодательства ЕС.
По мнению социал-демократа Тимо Харакка, закон о выдворении „передает полномочия секретному аппарату безопасности“. Харакка считает, что парламент был намеренно исключен из законопроекта. СДП потребовала предоставить парламенту более широкий доступ к информации, и Административный комитет включил этот пункт в свое заключение.