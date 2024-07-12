Правда ли, что чех, воевавший на стороне ВСУ, признался в расстреле мирных жителей Бучи?

Бучу — небольшой город к северо-западу от Киева — российские войска заняли вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Оккупация этого пригорода украинской столицы продолжалась больше месяца. Когда 31 марта в Бучу зашли украинские войска и попали журналисты из разных стран, они увидели тела убитых мирных жителей, которые находили вдоль дорог, во дворах частных домов, подвалах, братских могилах и автомобилях. У некоторых погибших руки были связаны за спиной, а на трупах были следы пыток и изнасилований. По данным местных властей, в Буче и окрестностях за время оккупации погибли 458 мирных жителей, в том числе 419 были убиты. Представители ООН в декабре 2022 года сообщали , что задокументировали насильственную смерть 73 человек и расследуют ещё 105 предполагаемых убийств в киевском пригороде.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Буче спустя несколько дней после её освобождения. Общаясь с журналистами и местными жителями, украинский лидер обвинил Россию в совершении военных преступлений и геноциде. Тогда же Минобороны РФ назвало фото- и видеосвидетельства из Бучи постановкой и провокацией. Эту точку зрения уже более двух лет последовательно высказывают российские официальные лица, в том числе Владимир Путин . В 2022 году „Проверено“ разбирало несколько утверждений властей РФ, которые пытались доказать непричастность российских вооружённых сил к убийству мирных жителей Бучи.

С 2023 года в Чехии под стражей находится гражданин этой страны Филип Симан. Его обвиняют в незаконной службе в армии иностранного государства и мародёрстве в зоне боевых действий. Как следует из материалов дела, в марте 2022 года Симан в составе украинского добровольческого батальона „Карпатская Сечь“ отправился в Бучу и другой киевский пригород Ирпень, где ему было поручено проводить зачистки при обнаружении российских военных. В апреле мужчину задержали украинские военные и передали его киевской полиции, которая, в свою очередь, не стала выдвигать обвинения из-за отсутствия доказательств. После этого доброволец вернулся на родину, и уже чешская полиция по просьбе представителей „Карпатской Сечи“ начала расследование по факту наёмничества и мародёрства. Согласно чешским законам, граждане страны, желающие участвовать в вооружённом конфликте на стороне другого государства, должны получить специальное разрешение президента Чехии. У Симана такого разрешения не было. Также мужчину подозревают в краже ювелирных изделий, драгоценных слитков, денег и оружия, которые он забрал у погибших солдат и убитых мирных жителей. По словам подсудимого, он „не осознавал, что действовал незаконно“, потому что другие солдаты якобы поступали так же, следуя указаниям командира. „Искали всё: электронику, документы, рукописные дневники, знаки воинских отличий“, — сказал Симан в суде, сославшись на задачу собрать как можно больше развединформации. А какие-то вещи, например очки Gucci, чешский доброволец, как он сам утверждает, взял себе в память об убитом друге. По совокупности обвинений ему грозит до 35 лет лишения свободы.