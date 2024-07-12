Правда ли, что чех, воевавший на стороне ВСУ, признался в расстреле мирных жителей Бучи?
В начале июля 2024 года российские СМИ рассказали о судебном процессе над гражданином Чехии, которого обвинили в совершении военных преступлений в Буче. Мы проверили, корректно ли использовать его показания как доказательства причастности ВСУ к убийствам и изнасилованиям жителей Киевской области.
3 июля 2024 года в Праге начался суд над Филипом Симаном, который в 2022 году воевал на стороне ВСУ в Киевской области. Российские СМИ, писавшие о процессе, выпустили заметки с громкими заголовками: „Чешский наёмник ВСУ признался в расстреле людей в Буче“ („Аргументы и факты“), „Зверствовал в Буче, издевался над мёртвыми: в Чехии судят наёмника ВСУ за мародёрство на Украине“ („Московский комсомолец“), „Бывший чешский наёмник признался в суде, что был палачом на Украине“ („Первый канал“). В русскоязычном Telegram сообщения о суде над Симаном, по данным TGStat, набрали более 11 млн просмотров. В частности, посты об этом опубликовали каналы „Царьград-ТВ“ (1,8 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““ (1,7 млн), „Операция Z: военкоры русской весны“ (432 000), „Поздняков 3.0“ (364 000), „Ньюсач / Двач“ (260 000) и „RT на русском“ (176 000).Блогер Анатолий Шарий одним из первых провёл связь между признаниями Симана и убийствами мирных жителей в Буче в марте 2022 года, в которых Киев обвиняет российских военных. 5 июля в своём Telegram-канале (955 000 просмотров) Шарий процитировал заявление, сделанное добровольцем в суде („Мы были полицией, мы были судом, мы были и расстрельным отрядом, раз уж на то пошло“), и добавил: „Это не про трупы в подвалах?“ В ролике, который Шарий опубликовал спустя четыре дня в YouTube (1,3 млн просмотров), он предположил, что, помимо российских военнопленных, отряд Симана расстреливал мирных граждан, которых бойцы ВСУ посчитали российскими коллаборантами. Шарий прокомментировал и слова Симана о том, что в зоне боевых действий он „впервые увидел изнасилование“: „Изнасилование кого он мог увидеть? Изнасилование российскими солдатами мирной гражданки? А каким образом он мог это увидеть? Скорее всего, Симан присутствовал при изнасиловании украинскими военнослужащими кого-то. Кого? Российского пленного или всё-таки украинской мирной жительницы? Вы понимаете, что вскрывается за вот этим?“ Российское издание Deita тоже усмотрело в словах Симана косвенное признание вины в совершении изнасилований жителей Бучи: „Более того, [Симан] также рассказал о том, что был свидетелем изнасилований. <…> Вряд ли это были российские граждане“.
Бучу — небольшой город к северо-западу от Киева — российские войска заняли вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Оккупация этого пригорода украинской столицы продолжалась больше месяца. Когда 31 марта в Бучу зашли украинские войска и попали журналисты из разных стран, они увидели тела убитых мирных жителей, которые находили вдоль дорог, во дворах частных домов, подвалах, братских могилах и автомобилях. У некоторых погибших руки были связаны за спиной, а на трупах были следы пыток и изнасилований. По данным местных властей, в Буче и окрестностях за время оккупации погибли 458 мирных жителей, в том числе 419 были убиты. Представители ООН в декабре 2022 года сообщали, что задокументировали насильственную смерть 73 человек и расследуют ещё 105 предполагаемых убийств в киевском пригороде.
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Буче спустя несколько дней после её освобождения. Общаясь с журналистами и местными жителями, украинский лидер обвинил Россию в совершении военных преступлений и геноциде. Тогда же Минобороны РФ назвало фото- и видеосвидетельства из Бучи постановкой и провокацией. Эту точку зрения уже более двух лет последовательно высказывают российские официальные лица, в том числе Владимир Путин. В 2022 году „Проверено“ разбирало несколько утверждений властей РФ, которые пытались доказать непричастность российских вооружённых сил к убийству мирных жителей Бучи.
С 2023 года в Чехии под стражей находится гражданин этой страны Филип Симан. Его обвиняют в незаконной службе в армии иностранного государства и мародёрстве в зоне боевых действий. Как следует из материалов дела, в марте 2022 года Симан в составе украинского добровольческого батальона „Карпатская Сечь“ отправился в Бучу и другой киевский пригород Ирпень, где ему было поручено проводить зачистки при обнаружении российских военных. В апреле мужчину задержали украинские военные и передали его киевской полиции, которая, в свою очередь, не стала выдвигать обвинения из-за отсутствия доказательств. После этого доброволец вернулся на родину, и уже чешская полиция по просьбе представителей „Карпатской Сечи“ начала расследование по факту наёмничества и мародёрства. Согласно чешским законам, граждане страны, желающие участвовать в вооружённом конфликте на стороне другого государства, должны получить специальное разрешение президента Чехии. У Симана такого разрешения не было. Также мужчину подозревают в краже ювелирных изделий, драгоценных слитков, денег и оружия, которые он забрал у погибших солдат и убитых мирных жителей. По словам подсудимого, он „не осознавал, что действовал незаконно“, потому что другие солдаты якобы поступали так же, следуя указаниям командира. „Искали всё: электронику, документы, рукописные дневники, знаки воинских отличий“, — сказал Симан в суде, сославшись на задачу собрать как можно больше развединформации. А какие-то вещи, например очки Gucci, чешский доброволец, как он сам утверждает, взял себе в память об убитом друге. По совокупности обвинений ему грозит до 35 лет лишения свободы.
В ходе судебного заседания Симан сказал фразу, которую потом широко цитировали российские СМИ и пророссийские Telegram-каналы: „Мы были полицией, мы были судом, мы были и расстрельным отрядом, раз уж на то пошло“. Но кого именно расстреливали (или должны были расстреливать) члены батальона „Карпатская Сечь“, подсудимый прямо не указал. На вопрос судьи, расстреливали ли они задержанных россиян, он уклончиво ответил: „Их дальнейшая судьба была результатом той участи, которую они уготовили своим жертвам. Далее я воспользуюсь своим правом хранить молчание [по этому вопросу]“. Иными словами, нет оснований воспринимать показания Симана как его признание в расстреле мирных жителей Бучи, тела которых были найдены украинскими военными после отступления российской армии. СМИ и независимые исследователи публиковали множество свидетельств того, что люди, найденные мёртвыми в подвалах и на улицах Бучи, были убиты во время оккупации города российской армией с конца февраля по конец марта 2022 года, то есть до того, как в город зашли подразделения ВСУ.
По показаниям Симана также можно судить, при каких обстоятельствах он увидел изнасилование во время участия в войне в Украине. Чешское издание Novinky в судебном репортаже рассказывает, что, по словам подсудимого, в телефоне взятого в плен солдата ВС РФ было обнаружено видео, на котором шестеро российских военных изнасиловали женщину на глазах у её детей. То есть, вопреки версии Шария, признания Симана не означают, что чешский доброволец стал свидетелем того, как бойцы ВСУ насилуют российских пленных или мирных жительниц Киевской области.
Имеющиеся у суда доказательства против Симана касаются только обвинений в наёмничестве и мародёрстве, по которым его и судят. Заявление подсудимого о том, что он входил в расстрельный отряд, совпадает по хронологии с публикациями украинских силовых структур о зачистках освобождённых городов, где в апреле 2022 года искали диверсантов и коллаборантов. В таких операциях действительно принимал участие батальон „Карпатская Сечь“. Если его члены расстреливали военнопленных, то они тем самым нарушили международное гуманитарное право, совершив военное преступление. Но что касается трупов в подвалах, которые упомянул Шарий, чешский доброволец не мог быть к ним причастен, если учесть, что его отряд зашёл в Бучу только в начале апреля для зачистки города.
Таким образом, Симан, которого сейчас судят в Праге, действительно признался в мародёрстве и участии в боевых действиях в Украине без специального разрешения президента Чехии, однако его слова о расстрелах и изнасилованиях были вырваны из контекста. Публикации Шария и других пророссийских блогеров и СМИ, в которых ответственность за убийства и изнасилования мирных жителей Бучи возлагается на ВСУ и иностранных добровольцев, основаны на додумывании и противоречат хронологии боевых действий в Киевской области весной 2022 года.
Итог: Вырвано из контекста