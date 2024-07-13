Рентген нарративов: Россия говорит открытым текстом о своих целях
Кремль обновил свой набор нарративов, включающий спецоперации, денацификацию, прекращение преследований русских, защиту „русского мира“, „историческую правду“ о несуществовании Украины, борьбу с агрессией коллективного Запада и многое другое. Сегодня эти нарративы сводятся к игре с открытыми картами и заявлению истинных намерений. Вероятно, это направлено на обеспечение более выгодной позиции на будущих переговорах, пишет Propastop.
Русскоязычный Deutsche Welle и многие другие новостные каналы сообщили в начале года о заявлении президента России Владимира Путина. Он сравнил нынешние предложения о мирных переговорах в войне с Украиной с попыткой давления на Россию с целью отказа от своих завоеваний. „Это попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года“, — заявил Путин, добавив, что такое понимание реалий существует как в Украине, так и среди западной элиты.
Так же Дмитирий Медведев в своём телеграм-канале написал следующее:
„Наша страна на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях. Они просты – признание итогов СВО, зафиксированных в Конституции России, и отказ от приёма б. Украины в Альянс. В последний раз об этом сказал Президент России, выступая в МИДе. Натовцы и зеленский с порога отвергли это предложение.
А вдруг возьмут и примут?В таком случае нам необходимо быть максимально осторожными. Почему? Вот почему:1). Сами переговоры до момента явно выраженного намерения киевского режима капитулировать будут лишь передышкой для врага в целях пополнения военного и людского потенциала.2). Декларации Украины об отказе от вступления в НАТО сами по себе ни к чему не приведут (я уж не говорю, что нынешние бандеровские преступники вряд ли их когда-нибудь сделают).3). Если всё же произойдёт 1) и 2), в Киеве быстро начнётся новый, третий кровавый майдан, который сметёт нынешнюю хунту и приведёт к власти ещё более радикальную.И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции. Помогать явным экстремистам западному Альянсу будет гораздо сложнее. К тому же придётся открыто признать, что сотни миллиардов денег их налогоплательщиков пошли прахом. И Вашингтон со товарищи принудит нацистов в Киеве к признанию итогов войны.Правящая клика во главе с тряпичным паяцем бежит на Запад или будет растерзана толпой. На руинах сохранившейся части б. Украины возникнет умеренный политический режим.
Но и это не будет концом военной операции России. Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернётся к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли Русской“.
Цель сформулирована четко
„Украина не имеет права на самостоятельное существование“, – заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своем сообщении в Telegram он подчеркнул, что дальнейшее сопротивление российским вооруженным силам приведет к уничтожению украинского народа.
„Существование Украины смертельно опасно для самих украинцев. Я говорю не только о нынешнем политическом режиме Бандеры, а о любой Украине. […] Они наконец поймут, что жизнь в великом содружестве лучше смерти. И чем раньше это поймут украинцы, тем лучше“, — написал Медведев.
Медведева долго не воспринимали всерьез, полагая, что у него нет власти реализовать свои заявления. Однако его резкие слова усиливают позицию Путина, делая собственные высказывания президента России более умеренными.
Эти слова вызвали бурю негодования. Олександр Щерба, посол с особыми полномочиями от МИД Украины, назвал их самым геноцидным заявлением России на сегодняшний день. По его мнению, Медведев прямо угрожает не только солдатам, но и мирному населению, если сопротивление продолжится.
Стоит отметить, что Медведева долго не воспринимали всерьез, полагая, что у него нет власти реализовать свои заявления. Однако его резкие слова усиливают позицию Путина, делая собственные высказывания президента России более умеренными. В словах Медведева можно разглядеть желание мира, но в еще более откровенной форме, чем у Путина.
Кроме Путина и Медведева, другие политики также делают резкие заявления. Роберт Фицо, новый премьер-министр Словакии, заявил, что для окончания войны Украина должна пойти на компромисс и отказаться от части своей территории. „Чего они [украинцы] ожидают? Что русские уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально“, — цитирует Politico его слова, которые перекликаются с позицией Путина.
Другим заметным сторонником Путина в Европе остается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал 50 миллиардов евро помощи ЕС Украине и препятствует началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Таким образом, все они ведут к одному итогу: после окончания войны Россия должна сохранить хотя бы те территории, которые уже находятся под ее контролем.
Почему важны слова Путина?
Суть „открытости“ Путина заключается в том, что он как никогда решительно заявил мировой общественности: цель нападения на Украину — аннексия её территорий, и отдать завоеванные территории невозможно, даже при мирных переговорах. Запад должен учитывать этот факт. Ранее использовавшиеся нарративы, скрывавшие реальные намерения, всегда были прагматичными инструментами для достижения определенных целей. Сейчас это можно резюмировать следующим образом: контроль над определёнными территориями достигнут в достаточной степени, и если необходимо вести переговоры, достигнутая власть должна быть сохранена. Любой компромисс, скорее всего, приведет к падению режима Путина.
Новый нарратив не отменяет старые тезисы, а дополняет их. Пропагандистская формула Кремля никогда не требовала, чтобы нарратив был полностью обоснованным и правдивым. Наоборот, умелый коктейль из правды и вымысла всегда был основой пропагандистской деятельности Москвы.
Ранее Кремль скрывал свои истинные намерения в сети полуправды и откровенной лжи. Полномасштабная военная деятельность называлась специальной военной операцией, а придуманные оправдания варьировались от защиты России и россиян до денацификации и демилитаризации. С февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, нарратив Кремля изменился, добавились новые темы и сместились акценты.
После провала захвата Киева говорить о борьбе с нацистами стало бессмысленно. Как пишет Foreign Policy, это стало бы слишком неловко даже для кремлёвских пропагандистов, учитывая, что президент Украины, Владимир Зеленский, является евреем. Кремль даже заказал опрос, показавший, что большинство россиян не понимают термин „денацификация“ и не считают его применимым к Украине (за исключением полка „Азов“). Если в первой половине 2022 года разговоры о нацистах были обязательными для высокопоставленных чиновников и СМИ, то ко второй половине года даже один из самых громких рупоров Кремля, Владимир Соловьёв, перестал использовать лозунг „Денацификация неизбежна!“ в своих постах в Telegram.
Нацистская тема была заменена обвинением Запада в том, что он манипулирует Украиной и разжигает войну. Однако Кремль никогда прямо не заявлял, что целью является завоевание Украины.
С начала полномасштабных военных действий почти два года назад Москва неоднократно заявляла, что не заинтересована в оккупации украинской территории. „Мы не собираемся никому навязываться“, — говорил Путин. Поэтому его нынешние слова свидетельствуют об изменении тональности и нарратива Кремля.
Какие выводы можно сделать из этого?
Чем дольше длится война, тем сложнее она будет для Украины, западных стран и России, которую Путин у руля надеялся быстро закончить блицкригом. Его обещание россиянам, что в их домах ничего не изменится, становится все труднее сдержать.
Чем больше времени проходит, тем сильнее война влияет на среднестатистического гражданина России. Украина в последнее время неоднократно демонстрировала свою способность атаковать Россию в глубине ее территории или способность перенести военные действия на российскую землю. Западные санкции, нехватка обученных солдат, все более обеспокоенные матери солдат и т. д. также оказывают давление на Путина, чтобы он заключил мир или перемирие — но только если это можно представить российской общественности как победу, как достижение целей. Поэтому разумно полагать, что заявления Путина, скорее всего, мотивированы желанием сесть за стол переговоров с наилучшей возможной позиции. Прежде всего, это означает оставить Крым, Донбасс и Луганск под их (влиянием) властью, спасти их от „вредного“ влияния Запада и сделать шаг вперед от „застоявшегося“ Запада в глобальной борьбе.
В декабре 2023 года Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры с Европой и Америкой о будущем Украины. Также на этой встрече он указал, что Россия не намерена отдавать то, что „по праву принадлежит ей“. На той же встрече министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска установили на Украине 7000 км2 минных полей и 2000 км противотанковых рвов, а также установили 1,5 млн противотанковых заграждений. По словам Шойгу, Запад должен пересмотреть список пожеланий украинцев вместо того, чтобы поддерживать контратаку, которая предала их надежды. Здесь налицо разочарование тем, что крайне сложно вернуть оккупированные территории, и рекомендация оставить их России.
Если обобщить вышесказанное, то за новым нарративом стоит желание обеспечить себе более сильную позицию в мирных переговорах, которые рано или поздно наступят в самой важной части, которая касается восстановления целостности Украины или уступки части территории. Как подтверждает аналитический центр Chatham Trust, на данный момент мирные переговоры были бы более полезными, особенно для России, которая уже заставила свои „новые территории“ работать на свою экономику. Это также объясняет нарратив России об игре открытыми картами — установлении исходной линии для переговоров.
Работа по достижению реальных целей начата
На фоне теоретических заявлений Кремля постепенно предпринимаются конкретные действия на местах, хотя и не столь явные.
Например, власти оккупированного Россией Луганска официально запретили использование украинских учебников и пособий в школах. Все книги на украинском языке должны быть изъяты из библиотек. Заместитель министра образования Луганской „народной республики“ Лейла Зотова направила соответствующее распоряжение во все учебные заведения, включая университеты. Об этом пишет Kyiv Post, подтверждая подлинность письма, просочившегося через Telegram. В то же время в Луганске объявлено о проведении олимпиады по русскому языку.
Министр образования РФ в своем выступлении перед Путиным сообщил, что Москва передаст „новым регионам“ 1,3 млн русскоязычных учебников и введет единую школьную систему по российскому образцу, в которой украинскому языку не будет места. Если ранее Россия обвиняла Украину в культурном геноциде русских на востоке Украины без предоставления доказательств, то теперь очевидно, что эта пропаганда заимствована из арсенала Геббельса: обвинять других в том, что делаешь сам.
Недавно Путин в своем выступлении перед российскими региональными лидерами рассказал, как Россия эксплуатирует захваченные территории Украины. По его словам, в 2024 году Россия планирует вырастить более 143 миллионов тонн зерна. „Но если учесть новые территории, то это будет плюс четыре миллиона, всего будет 147 миллионов“, — сказал Путин.
Все это указывает на реальные планы Москвы в отношении Украины, которые не сулят украинцам ничего, кроме разрушения. Поэтому отправная точка мирных переговоров и ожидаемое игровое поле там имеют решающее значение. Единство Запада в обеспечении территориальной целостности Украины, которую Россия пытается уничтожить всеми своими средствами, становится не только гарантом суверенитета Украины, но и залогом мирного будущего.