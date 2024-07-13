Русскоязычный Deutsche Welle и многие другие новостные каналы сообщили в начале года о заявлении президента России Владимира Путин а. Он сравнил нынешние предложения о мирных переговорах в войне с Украиной с попыткой давления на Россию с целью отказа от своих завоеваний. „Это попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года“, — заявил Путин, добавив, что такое понимание реалий существует как в Украине, так и среди западной элиты.

„Наша страна на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях. Они просты – признание итогов СВО, зафиксированных в Конституции России, и отказ от приёма б. Украины в Альянс. В последний раз об этом сказал Президент России, выступая в МИДе. Натовцы и зеленский с порога отвергли это предложение.

А вдруг возьмут и примут?В таком случае нам необходимо быть максимально осторожными. Почему? Вот почему:1). Сами переговоры до момента явно выраженного намерения киевского режима капитулировать будут лишь передышкой для врага в целях пополнения военного и людского потенциала.2). Декларации Украины об отказе от вступления в НАТО сами по себе ни к чему не приведут (я уж не говорю, что нынешние бандеровские преступники вряд ли их когда-нибудь сделают).3). Если всё же произойдёт 1) и 2), в Киеве быстро начнётся новый, третий кровавый майдан, который сметёт нынешнюю хунту и приведёт к власти ещё более радикальную.И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции. Помогать явным экстремистам западному Альянсу будет гораздо сложнее. К тому же придётся открыто признать, что сотни миллиардов денег их налогоплательщиков пошли прахом. И Вашингтон со товарищи принудит нацистов в Киеве к признанию итогов войны.Правящая клика во главе с тряпичным паяцем бежит на Запад или будет растерзана толпой. На руинах сохранившейся части б. Украины возникнет умеренный политический режим.