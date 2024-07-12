МНЕНИЕ | Вояж Орбана – самопиар или попытка достичь мира?

За последние несколько дней премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил ряд неожиданных и противоречивых встреч. Встреча Орбана с председателем КНР выглядит логичной, ведь для Европы важно строить конструктивные отношения с данной страной.

Однако решение венгерского премьер-министра наведаться в Москву для встречи с Путиным следует назвать проявлением слабости со стороны Венгрии, так как российский диктатор практически точно воспринял эту встречу, как желание Орбана приехать на поклон.

Как мы уже знаем, западные политики, за исключением премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступили с резким осуждением решения Орбана посетить Москву, так как венгерский премьер-министр стремился показать себя послом мира от объединённой Европы, что не имеет ничего общего с действительностью. Невзирая на то, что Виктор Орбан отчитался перед своими коллегами по ЕС и НАТО о том, как прошла встреча в Кремле, его попытка продемонстрировать консолидированное желание европейских стран достичь определённого компромисса с Российской Федерацией лишь подливает масла в огонь, ведь последние обстрелы Киева со стороны России стали чётким сигналом о том, что Путин одержим идеей и дальше разрушать Украину.

Украина должна вести возможные переговоры с Россией исключительно с позиции силы.

На текущий момент остаётся очевидной одна вещь: Западу следует и дальше максимально поддерживать Украину в этой войне, поскольку Украина должна вести возможные переговоры с Россией исключительно с позиции силы. Тем не менее, будет неверным отрицать гипотезу о том, что попытки наладить переговорный процесс между Украиной и Россией всё же происходят и сейчас, так как определённая информация об этом может и не просачиваться в публичную сферу. Более того, после окончания саммита НАТО в Вашингтоне премьер-министр Орбан отправился на встречу с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом, который неоднократно подчёркивал свою готовность закончить войну в Украине в течение суток после своего избрания на пост президента.