„Флора“ объявила о назначении нового главного тренера

В состав тренерского штаба вошли помощники тренера Таави Трасберг и Карл-Сандер Ээнсоо, тренер вратарей Айко Оргла, тренер по физподготовке Рауль Ерва и видеоаналитик Антс Яаксон. Помогать команде будут физиотерапевты Маали Пруул и Маркус Пиккор, а также массажист Оливер Папп.

„Все произошло очень быстро. Мечта каждого эстонского тренера - руководить командой уровня Флоры“, — сказал новый главный тренер клуба Вийк в пресс-релизе. „Первая тренировка прошла хорошо, игроки меня очень тепло встретили. Во „Флоре“ целью могут быть только победы“.

Президент клуба Пелле Похлак: „Я желаю Таави и его команде успехов. Наши амбиции как клуба высоки, но не менее важно для нас, чем успех, то, как мы добиваемся успеха. Поэтому очень приятно видеть, что тренерами основной команды снова стали представители нашего клуба. Помимо задействования игроков с эстонским гражданством, это еще один важный принцип, из которого мы хотели бы исходить.

Скажу еще, что тренерский состав может измениться в течение ближайших шести месяцев. Поскольку у Таави Вийка А-лицензия УЕФА, мы хотим добавить второго главного тренера с лицензией Pro. Мы хотели сделать так сразу, но в итоге реализация этой идеи была отложена. Поскольку нам пришлось реорганизовать команду за один день, небольшие изменения все же могут произойти“.

„Я особенно благодарен Сандеру Посту, нашему давнему игроку и тренеру, за его преданность делу, и я надеюсь, что пути „Флоры“ и Сандера снова пересекутся в этой футбольной жизни“, — добавил Похлак.

Следующий матч „Флора“ проведет в следующий вторник, когда отправится в Целе в рамках ответного матча первого отборочного этапа Лиги чемпионов.

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