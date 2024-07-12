В Московской области упал самолет Superjet, есть погибшие

По предварительным данным, самолет потерпел крушение во время тестового полета после планового ремонта. На борту лайнера находились только трое членов экипажа, они, как сообщается, погибли. Самолет, по данным собеседников ТАСС, принадлежал „Газпрому“.

О пострадавших или разрушениях на земле информации нет.

На место крушения направлены представители экстренных служб, пишет ТАСС со ссылкой на источники. РИА Новости, в свою очередь, со ссылкой на источники в оперативных службах пишет, что место падения самолета пока не обнаружено.

Официально крушение самолета на момент публикации новости подтверждено не было.

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