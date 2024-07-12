„Нас спасло Небо“. Почему в Украине до сих пор есть серьезные проблемы с укрытиями

Результаты этого исследования достаточно неутешительны. Например, в Киеве только 53% из 120 проверенных укрытий были открыты или на месте находился комендант с ключом. Только 18% укрытий имели запасы воды и доступ к туалету, а 33% — вентиляцию.

Еще в конце апреля этого года правозащитная организация „Центр общественный свобод“ представила отчет о результатах мониторинга состояния укрытий в разных городах Украины.

Попытки Украинской службы Би-би-си выяснить, почему проблема все еще существует, привели к парадоксальному выводу о том, что в беззащитности украинцев оказалась виновата государственная бюрократия.

Тогда вопрос доступности объектов гражданской обороны вынесли на уровень президента страны и Совета национальной безопасности и обороны.

Казалось бы, эту проблему нужно было решить еще год назад, когда из-за закрытого укрытия в больнице Деснянского района Киева погибли две женщины и ребенок.

Это не единственный случай, когда защитные сооружения в украинских городах, которые должны были спасать жителей, остаются недоступными, находятся в ненадлежащем состоянии или вообще отсутствуют.

Украинская служба Би-би-си позвонила по номеру телефона уполномоченного лица, который указан на воротах паркинга. Там ответили, что эта подземная парковка по документам не является укрытием и не внесена в фонд гражданской обороны. Доступ к ней есть только у жителей дома, которые знают специальный код.

„Весь эпицентр мы пережили, стоя под воротами места, которое должно было нас спасти“, — говорит киевлянка.

По ее словам, вместе с ребенком они находились на улице в Святошинском районе Киева, когда начался ракетный обстрел. Женщина попыталась найти укрытие, чтобы переждать воздушную атаку, но двери ближайшего здания, где есть подвал и подземный паркинг, были закрыты.

Это сокращенный перевод репортажа корреспондента Украинской службы Би-би-си Олега Черныша. Полную версию на украинском языке можно прочитать здесь .

Отслеживать ход работ можно на специальном сайте Минстратегпрома „Железное укрытие “. Там указано, какие работы и по какому адресу ведутся — и сколько это стоит. Также существует специальный чат-бот в телеграме , чтобы люди могли оставлять жалобы на закрытые укрытия или их ненадлежащее оборудование.

В течение этого и прошедшего года власти привели в надлежащее состояние, что включает ремонт и строительство, почти 7,3 тыс. защитных сооружений, на это в общей сложности потратили около 9 млрд гривен (около 220,4 млн долларов).

„Это позволяет сегодня защитить, если говорить о всем населении, немногим более 50%“, — сказал Украинской службе Би-би-си Ткаченко, ведомство которого с лета 2023 года отвечает за ситуацию с убежищами.

С начала полномасштабной войны этот фонд вырос втрое, и сейчас в Украине есть почти 62 тыс. укрытий. Но этого недостаточно.

По словам заместителя главы Министерства стратегических отраслей промышленности Украины Тимура Ткаченко, до 2022 года в фонде защитных сооружений было около 20 тыс. объектов. В это число входили как подвалы жилых домов, так и противорадиационные бомбоубежища.

Это связано с тем, что много укрытий по сути являются подвалами старых домов, особенно в Киеве и Львове. Там просто нет конструктивной возможности установить пандус или пологий спуск для людей с инвалидностью.

Даже в тех укрытиях, которые все же удалось проверить правозащитникам, они обнаружили существенные проблемы с наличием воды, туалетов, сидячих мест и даже освещения. Однако самое главное — только незначительная часть укрытий были доступны для маломобильных групп населения, например, пенсионеров или людей с инвалидностью.

Не лучше ситуация и во Львове, где были открыты только 25% укрытий, только 6% имели запасы воды, а 11% — вентиляцию. Наихудшую ситуацию активисты зафиксировали в Николаеве, где были открыты только 7% убежищ.

Почти треть укрытий вообще не удалось найти по адресам, где они должны были находиться.

Проект закона предусматривает штрафы за закрытые убежища или их ненадлежащее содержание. Если такие нарушения привели к смерти людей, виновным угрожает от трех до восьми лет за решеткой.

Кроме того, Верховная Рада пока не приняла законопроект , который вводит уголовную ответственность за „закрытые укрытия“. Его внесли в парламент летом прошлого года после трагедии в Деснянском районе, но одобрили в первом чтении только в мае 2024-го.

Сейчас в фонде защитных сооружений Киева есть около 4 тыс. укрытий. И единственный механизм влияния на недобросовестных балансодержателей — это жалобы в правоохранительные органы. Но этот процесс — продолжительный и не всегда эффективный.

Обеспечить это принудительно можно только на тех объектах, где балансодержателем является государство или городские власти.

„У нас сегодня руководители компаний, даже не собственники зданий, а просто арендаторы, решают, кого впустить, а кого нет. Во время воздушной тревоги не так важно, в каком состоянии укрытие. Нам бы очень хотелось, чтобы все было отремонтировано, чтобы было инклюзивно, но, к сожалению, такого еще нет. Главное, чтобы оно было открыто“, — сказал Ткачук.

В частности, с тем, что частных собственников домов, во-первых, практически невозможно заставить включить их паркинги или подвалы в фонд защитных сооружений, а, во-вторых, заставить привести их в порядок и потом пускать людей в эти убежища.

Но еще до того, как говорить о финансировании, нужно разобраться с самым простым вопросом — почему двери укрытий закрыты во время тревог?

Стоимость таких работ он оценивает в 50 млрд долларов. Это больше, чем размер дефицита украинского бюджета на этот год.

„Это невозможно сделать только за счет бюджета Украины. Таких денег нет даже приблизительно“, — говорит заместитель министра.

Но чтобы обеспечить укрытиями все население Украины, нужно построить или обустроить еще 60 тыс. таких объектов.

По словам Романа Ткачука, именно проблема со строительными нормами мешает киевским властям строить на улицах модульные укрытия.

Во время войны были разработаны новые нормативы, но и они оказались морально устаревшими, говорит эксперт. Например, в них нет такого понятия, как „модульные укрытия“ или „остановки-укрытия“.

Он объясняет, что первые нормы в отношении укрытий, которые были созданы в Украине в 1997 году, фактически переписали с советских образцов.

Дело в том, что государственные строительные нормы (ГСН) в этой сфере не отвечают современным требованиям, объяснил Украинской службе Би-би-си инженер-проектировщик объектов гражданской обороны Сергей Святошенко.

Почему же, например, в Киеве и других больших городах не строятся остановки-укрытия?

Но такие объекты установлены только в некоторых городах и являются исключительно инициативой местных властей.

Украинской службе Би-би-си известны несколько случаев, когда именно „остановки-укрытия“ спасали людей во время мощных ракетных ударов. В частности, так было в Днепре и в Харькове.

Такие объекты можно построить довольно быстро, они являются удобными, инклюзивными и защищают людей от обломков ракет и беспилотников.

Подобные сооружения могут быть разными. Некоторые выглядят довольно просто, часть имеет необычную форму и украшена разными орнаментами. В Запорожье, например, установили „укрытие-киоск“ со специальным окном, где продают кофе и сладости.

Они выглядят как небольшие помещения, чаще всего из железобетона, которые устанавливаются в месте, где люди могут спокойно переждать ракетную атаку.

Такие „остановки-укрытия“ уже построены и успешно функционируют в таких городах, как Херсон, Харьков, Чернигов и Днепр (они находятся около линии фронта или около российской границы и часто подвергаются обстрелам).

В ситуации, когда подвалы и паркинги в зданиях закрыты и запущены, возможно, нужно перейти к созданию небольших модульных укрытий в людных местах?

Роман Ткачук считает, что власти должны разработать государственную программу для установки модульных укрытий одного стандарта по общим нормам, чтобы города могли защитить людей и избежать проблем с законом.

„При ракетной опасности укрытия, которые находятся за пределами трехминутной досягаемости — это бесполезное сооружение. Это абсолютно глупо выброшенные деньги“, — считает Распутный.

Строительные нормы также совершенно не учитывают время поражения объектов в разных городах. Очевидно, что во Львове и, например, в Харькове такое время будет существенно отличаться: если в первом случае от объявления тревоги до прилета ракеты может пройти даже час, то во втором это иногда занимает секунды или 2-3 минуты.

„Основной опыт этой войны — это необходимость рассредоточения. Этот принцип действует и на фронте, и в тылу, — говорит Сергей Распутный, руководитель строительной компании, который также занимался возведением военных объектов. — Как только появляется концентрация гражданских или военных и враг получает возможность поражения, он это делает“.

Там также идет речь объектах, которые рассчитаны на большие группы людей (от 500 до 2 тыс.) и на их пребывание в укрытиях в течение длительного времени (до двух суток). Но это не имеет смысла в условиях современной войны.

„В других регионах — Харькове, Херсоне, где созданы такие быстровозводимые конструкции, там уже Госаудит начал уголовные дела по этому поводу из-за их строительства“, — уверяет Ткачук.

Более того, как рассказывает Ткачук, города, которые все же установили модульные укрытия для защиты людей, сейчас оказались под пристальным вниманием аудиторов и правоохранительных органов.

„Около всех остановок поставить такое сооружение — это нормами ГСН не определено на сегодняшний день, — говорит Ткачук. — И город Киев этого не делает только потому, что ГСН не говорят, как это правильно сделать за бюджетные деньги“.

Замминистра стратегической промышленности Тимур Ткаченко отмечает, что местные власти и частные компании строят „остановки-укрытия“ на основе другого норматива — Государственного стандарта Украины (ГСТУ) под названием „Быстровозводимые защитные сооружения гражданской обороны модульного типа“.

Он, впрочем, не имеет такого же высокого юридического статуса, как Государственные строительные нормативы (ГСН).

Почему их трудно строить

Но даже если государственная программа по строительству „остановок-укрытий“ будет принята, остается проблема с поиском средств для их возведения.

Один из производителей таких сооружений сказал Украинской службе Би-би-си, что их цена составляет от 2,7 до 4,2 млн гривен (около 66 тыс. — 100 тыс. долларов). В зависимости от численности населения, каждому городу требуется не меньше нескольких десятков или сотен этих убежищ.

Кроме того, сразу несколько руководителей строительных фирм сказали Би-би-си, что из-за массовой мобилизации мужчин у них не хватает работников.

„Дефицит кадров действительно есть. Перед началом войны у меня, например, было 16 сотрудников, а теперь осталось только двое. Кто-то уехал, кого-то мобилизовали“, — сказал один из них.

Ткаченко говорит, что ему известно об этой проблеме и он предлагает давать бронь от мобилизации сотрудникам предприятий, которые строят укрытия. Аналогичная схема уже действует для тех, кто создает фортификации для фронта.

„Должно быть системное решение. Мне кажется, укрытия нужно приравнять к фортификационным сооружениям. Я не могу принять такое решение, но я могу его инициировать. И я сейчас над этим работаю“, — заявил он Би-би-си.

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