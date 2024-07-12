МНЕНИЕ | Андрей Деменков: левые популисты на службе терроризма

7 октября 2023 года палестинские боевики из террористической группировки ХАМАС, которая управляет сектором Газа, выпустили по Израилю несколько тысяч ракет, ворвавшись на территорию страны, устроили самую массовую в истории региона резню. Свыше двух тысяч головорезов воодушевленно пытали, насиловали и убивали всех на своем пути. Зверски лишив жизни около 1,2 тыс. человек, включая несколько десятков детей (даже младенцев!), террористы прихватили с собой 242 заложника и ретировались в сектор Газа.