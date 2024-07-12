Мнение
12.07.2024, 18:40

МНЕНИЕ | Андрей Деменков: левые популисты на службе терроризма

 
Террористы в Израиле и в Украине действуют с одобрения „левых“
Семьи израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября, на марше протеста в Тель-Авиве, 10 июля 2024 года.
Семьи израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября, на марше протеста в Тель-Авиве, 10 июля 2024 года.
ФОТО: Ammar Awad | Scanpix

События последних трех лет особенно наглядно демонстрируют, каким выборочным может быть общественное мнение в борьбе за мир и в защиту угнетенных. Немалую роль в этом играют левые политики, считает журналист и автор медиапроекта „Прибалтаец“ Андрей Деменков.

7 октября 2023 года палестинские боевики из террористической группировки ХАМАС, которая управляет сектором Газа, выпустили по Израилю несколько тысяч ракет, ворвавшись на территорию страны, устроили самую массовую в истории региона резню. Свыше двух тысяч головорезов воодушевленно пытали, насиловали и убивали всех на своем пути. Зверски лишив жизни около 1,2 тыс. человек, включая несколько десятков детей (даже младенцев!), террористы прихватили с собой 242 заложника и ретировались в сектор Газа.

Правительства западных стран и ряда государств третьего мира (например, Индии) осудили теракт, назвав его преступлением. Главы почти всех арабских и исламских стран наоборот в очередной раз обвинили Израиль: мол, не будь блокады Газы, то ничего не случилось бы.

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