В Латвии юноша получил два месяца тюрьмы за восхваление Путина и военных преступлений

Подсудимый согласовал приговор с прокурором.

Уголовное дело против молодого человека, который был задержан 28 марта за публичное прославление военных преступлений и Путина, было передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела 5 апреля.

Уголовный закон предусматривает за подобное преступление лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

28 марта, находясь в Вецриге, молодой человек 2002 года рождения выкрикнул несколько фраз о военных преступлениях и восхвалении Путина на русском языке в агрессивном тоне, зная, что его слова услышат сотрудники Рижской муниципальной полиции, лица, находившиеся на месте происшествия, и все прохожие.

Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

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