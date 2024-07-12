Эстонию на Паралимпийских играх в Париже представят четыре спортсмена

В Париже выступят пловцы Матц Топкин (50 метров на спине) и Робин Ликсор (100 метров брассом), метатель диска Эгерт Йыэсаар и триатлонистка Лаура-Лийз Юурсалу. На Играх их будет поддерживать опорный персонал в составе восьми человек.

Впервые в истории любители спорта смогут увидеть Паралимпийские игры как в прямом эфире, так и в свежих новостных выпусках. Delfi Media, Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR), Levira и Эстонский Паралимпийский комитет (EPК) объединили усилия, чтобы летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже пришли в каждый дом Эстонии. Церемония открытия 28 августа и церемония закрытия 8 сентября будут транслироваться в прямом эфире на Delfi и ERR. Delfi будет вести прямую трансляцию соревнований, а ERR покажет выступления эстонских спортсменов, а также хронику событий дня. Компания Levira как технический партнер обеспечит высокое качество трансляций. Все трансляции бесплатны. Трансляции проводятся при поддержке Министерства культуры.