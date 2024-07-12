Эстонию на Паралимпийских играх в Париже представят четыре спортсмена
В состав эстонской сборной на летних Паралимпийских играх в Париже вошли четыре спортсмена, выступающие в трех видах спорта.
Состав сборной был утвержден в четверг Эстонским паралимпийским комитетом, пишет ERR.
В Париже выступят пловцы Матц Топкин (50 метров на спине) и Робин Ликсор (100 метров брассом), метатель диска Эгерт Йыэсаар и триатлонистка Лаура-Лийз Юурсалу. На Играх их будет поддерживать опорный персонал в составе восьми человек.
Ликсор выступит 30 августа, Юурсалу - 1 сентября, Йыэсаар - 5 сентября и Топкин - 7 сентября.
Паралимпйские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.
Впервые в истории любители спорта смогут увидеть Паралимпийские игры как в прямом эфире, так и в свежих новостных выпусках. Delfi Media, Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR), Levira и Эстонский Паралимпийский комитет (EPК) объединили усилия, чтобы летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже пришли в каждый дом Эстонии. Церемония открытия 28 августа и церемония закрытия 8 сентября будут транслироваться в прямом эфире на Delfi и ERR. Delfi будет вести прямую трансляцию соревнований, а ERR покажет выступления эстонских спортсменов, а также хронику событий дня. Компания Levira как технический партнер обеспечит высокое качество трансляций. Все трансляции бесплатны. Трансляции проводятся при поддержке Министерства культуры.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.