Военную помощь Украине начали координировать через НАТО

С пятницы, 12 июля, поставки вооружений Украине, а также обучение украинских солдат в Европе начинают координировать через новый штаб НАТО в немецком Висбадене, как это было решено на саммите альянса в Вашингтоне, сообщает агентство dpa.

По словам собеседников агентства, несмотря на формальный старт работы, главнокомандующему объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, вероятно, понадобится еще несколько месяцев для настройки деятельности штаба так, чтобы он мог полностью взять на себя все запланированные задачи.

До тех пор координация будут продолжаться и через вооруженные силы США. Для этого в штаб-квартире командования ВС США в конце 2022 года было сформировано подразделение из 300 военнослужащих под названием „Группа по поддержке Украины в сфере безопасности“ (Security Assistance Group-Ukraine, SAG-U). Им на смену придет штаб НАТО в немецком Висбадене с участием 700 сотрудников, в том числе - 40 немецких.

Поддержка Украины даже в случае победы Трампа

Отмечается, что задачей нового штаба под названием NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) будет также помощь Украине в ее дальнейшем сближении с Североатлантическим альянсом. „С точки зрения международного права NSATU не сделает из НАТО участницу конфликта (войны России против Украины. - Ред.)“, - говорится в заявлении союзников по итогам саммита в Вашингтоне.

„Цель состоит в том, чтобы перевести помомщь Украине в сфере безопасности на постоянную основу и, таким образом, обеспечить улучшенную, предсказуемую и согласованную поддержку“, - говорится в заявлении стран НАТО. Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, одобренный на саммите план позволит гарантировать предоставление Украине помощи даже в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года.

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