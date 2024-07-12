Российский военный застрелил двух сослуживцев и сбежал из части на границе с Украиной

По данным Shot, между сбежавшим контрактником и другими военнослужащими произошел бытовой конфликт. Анонимный телеграм-канал „ВЧК-ОГПУ“ утверждает, что стрельба произошла, когда военные распивали алкогольные напитки. Контрактник открыл стрельбу из пулемета, когда над ним начали издеваться. Телеграм-каналы утверждают, что военный взял с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, но бросил оружие недалеко от части.

В Белгородской области объявлен план „Перехват“. Shot отметил, что сбежавшего военного ищут более десяти часов. По одной из версий, которую приводит телеграм-канал, военный мог пересечь границу и уйти на территорию Украины.

Белгородское издание „Пепел“ распространило ориентировку, в которой сказано, что военной полицией разыскивается уроженец города Чебоксары Журавлев Алексей Витальевич 1995 года рождения. В ориентировке говорится, что Журавлев 11 июля самовольно оставил воинскую часть в селе Козинки, расположенном на границе с Украиной. „Подозревается в совершении преступления“, — сообщается в документе.

По данным источника российского телеканала RT, Журавлева „обвиняют по статьям о дезертирстве и о покушении на убийство“. Независимых подтверждений этой информации нет. В Следственном комитете это не комментировали.

Телеграм-канал Astra выяснил, что Алексей Журавлев ранее был осужден за грабеж, совершенный в 2011 году. Телеканал RT сообщил, что Журавлев — уроженец села Юськасы в Чувашии (расположено в 50 километрах от Чебоксар). По данным телеканала, судебные приставы составили в отношении Журавлева десять исполнительных листов о задолженности на общую сумму 260 тысяч рублей. Утверждается, что Журавлев заключил контракт с российской армией в 2023 году.

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