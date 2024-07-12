Noorus Spa Hotel: кризис продолжается. Но отель пытается выжить

Как пишет издание „Северное побережье“, по оценке Дмитрия Антонова, члена правления ТОО „Noorus“, кризис, начавшийся с пандемией коронавируса и продолжившийся из-за войны и скачка цен на газ и электроэнергию, сегодня никак нельзя считать закончившимся.

„Я не вижу, чтобы в ближайшее время стало лучше: люди беднеют, а спа-отель относится к индустрии роскоши, спрос на которую очень эластичный, - рассказал Антонов изданию. - Кризис двигается успешно, окончания войны не видно, и лично я хороших перспектив не вижу. Но мы научились выживать в этих условиях“.

Сейчас, по подсчетам администрации, эстоноязычные гости составляют примерно 70 процентов постояльцев, а русскоязычные жители Эстонии - 25 процентов. При этом остальная небольшая часть - иностранцы, чаще это командировочные люди.

„Нам с нуля теперь пришлось завоевывать эстонский рынок. А эстонский рынок не такой активный, как был петербургский, и он маленький, - констатирует Антонов. - К сожалению, для нас практически недоступен финский рынок, потому что очень сложно им что-то предложить, и лишние три часа ехать сюда из Таллинна далеко не всем хочется.

Отель продолжает серьезно инвестировать в строительство, и эти инвестиции вместе с амортизацией съедают прибыль. Несмотря на то, что прошлый год Noorus Spa Hotel закончил в плюсе с 400 000 евро, но в итоге остался с бухгалтерским убытком.

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