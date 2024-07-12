МНЕНИЕ | Министр образования: в здания мы инвестируем больше, чем в зарплату работников образования

Анализ затрат на образование теперь имеет фактические доказательства того, что мы интуитивно знали. Долгосрочные расходы на образование в Эстонии примерно на четверть превышают расходы на образование в других странах ЕС, находясь на сопоставимом уровне с Финляндией. Мы инвестируем в образование наравне с Финляндией, но при этом доля инвестиций в здания в затратах существенно превышает средний уровень по ЕС, а доля затрат на оплату труда учителей при этом ниже, чем в других странах. Другими словами, да, мы много инвестируем, и это было общественное и политическое соглашение, но куда мы инвестируем, теперь стало яснее.

Доля дошкольного образования в расходах на образование является одной из самых высоких в странах ЕС, а доля инвестиций в дошкольное образование также высока. Высокие затраты обусловлены высокой степенью участия детей, высокими стандартами обслуживания, а также политическими предпочтениями. Муниципалитеты, которые несут всю ответственность и общие расходы по обеспечению образования в детских садах, могут очень хорошо справиться с этой задачей.

Стоимость высшего образования сопоставима с другими странами, но профессиональное образование финансируется недостаточно.

Словом, мы строим детские сады и школьные здания больше, чем другие страны, и тоже используем для этого средства ЕС. Из-за объема этих инвестиций затраты на образование в нашей стране в целом выше, чем в других странах. Это место для политического решения: продолжать ли такие же высокие объемы инвестиций в здания или начать перенаправлять деньги на зарплаты учителей и работников образования. Решение по управлению затратами осложняется тем фактом, что ответственность в сфере общего образования между государством и местным самоуправлением не ясна.