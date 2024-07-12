МНЕНИЕ | Сергей Цветков: по 10 евро за выезд в Россию — и деньги на закупку боеприпасов собраны!

Особенное внимание привлекает Нарва. Во первых, многие нарвитяне и жители Ида-Вирумаа привыкли достаточно часто бывать в России, к тому же это самый короткий путь из Таллинна в Санкт-Петербург. Но в очередях на границе стоят не только жители Эстонии. С 15 декабря 2023 года Финляндия бессрочно закрыла все пункты пропуска, а альтернативный маршрут из Финляндии в Россию лежит через Таллинн и Нарву. Любопытно, что в Финляндии решение о закрытии границ объясняют в первую очередь борьбой с потоком направляемых Россией незаконных мигрантов — жителей третьих стран, и напрямую не связывают с национальной безопасностью страны.