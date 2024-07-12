МНЕНИЕ | Сергей Цветков: по 10 евро за выезд в Россию — и деньги на закупку боеприпасов собраны!

Предприимчивые нарвитяне предлагают купить место в очереди для пересечения эстонско-российской границы
ФОТО: Сергей Цветков| Erakogu
По всей Эстонии продолжаются споры о работе пунктов пропуска на границе с Россией, пишет Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны наследия.
Возможно ли их совсем закрыть или, напротив, обеспечить круглосуточный режим? Откуда такие очереди?
Особенное внимание привлекает Нарва. Во первых, многие нарвитяне и жители Ида-Вирумаа привыкли достаточно часто бывать в России, к тому же это самый короткий путь из Таллинна в Санкт-Петербург. Но в очередях на границе стоят не только жители Эстонии. С 15 декабря 2023 года Финляндия бессрочно закрыла все пункты пропуска, а альтернативный маршрут из Финляндии в Россию лежит через Таллинн и Нарву. Любопытно, что в Финляндии решение о закрытии границ объясняют в первую очередь борьбой с потоком направляемых Россией незаконных мигрантов — жителей третьих стран, и напрямую не связывают с национальной безопасностью страны.