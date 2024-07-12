Российские военные стали применять „сеткометы“ против беспилотников. Сработает ли это?

Сетку отстреливает пиропатрон, а „пауки“ можно быстро перезаряжать на земле в сложенном виде.

Там же указано, что „Тарантул“ состоит из корпуса и алюминиевого „паука“ — блока из 12 направляющих (именно их иногда видно на видео), под которыми сложена кевларовая сетка с грузилами, которые в полете ее растягивают.

„Сеткосброс/сеткомет „Тарантул“ разработан для захвата квадрокоптеров. Устанавливается как дополнительное оборудование на квадрокоптеры DJI Mavic 3, DJI Mavic 2, Autel EVO 2, Uco и может быть смонтирован на FPV. Активируется с помощью подсветки. Многоразовое использование“, — говорится в описании на одном из российских сайтов, продающих тактическое снаряжение.

За месяц в российских телеграм-каналах были опубликованы несколько таких видео не самого лучшего качества. На некоторых из них можно разглядеть отстрел сетки и падение или быстрое снижение атакованных дронов.

На записях „сеткометы“ подлетают к другим (как заявляется, украинским) зависшим в воздухе дронам и сбрасывают на них сетку, которая опутывает винты, и аппараты падают.

С июня этого года российские провоенные каналы опубликовали сразу несколько видео с разработкой, которую назвали „сеткометом“. Это — пропеллерный дрон, оборудованный устройством для отстрела вниз небольшой сетки.

Могут ли „сеткометы“ стать предвестниками беспилотных воздушных баталий и какой концепт лежит в их основе, разбиралась Украинская служба Би-би-си.

Война беспилотников в небе рано или поздно выйдет на новый уровень, как это произошло с авиацией в ХХ веке.

Тем не менее украинские конструкторы уже давно предлагают концепт именно таких „истребителей дронов“ — „сеткострелов“.

„Дроновод“ из украинской 92-й штурмовой бригады, например, говорит, что эффективность „сеткометов“ на современном уровне развития сомнительна и зависит от удачи.

В этих постах утверждается, что это „лучшее решение“ в воздушной войне „дрон против дрона“. В то же время есть противоположные взгляды на потенциал „сеткометов“.

Заявленная дальность действия сетки — всего 2 метра. Это очень мало для таких небольших и маневренных целей, как беспилотники в воздухе.

Цена „Тарантула“ на российском сайте — около 72 тысяч рублей (чуть больше 800 долларов).

„Эту разработку потихоньку затягиваем в подразделения, пока это лучшее решение из придуманных“, — пишет о „сеткомете“ российский провоенный телеграм-канал.

„Система эффективно показывает себя на поле боя. Вплоть до того, что под нее можно сделать отдельный расчет БПЛА и работать направленно. Вопрос только в связи с соседями. Всё, что эффективно поражает вражеские средства, так же может навредить нашим. Используйте разумно“, — добавляет этот же канал через несколько дней.

Из таких сообщений можно заключить, что „сеткометы“ — это всё же ещё не очень распространенное и системное решение, для которого у российских военных нет даже отдельных команд „дроноводов“.

Видео свидетельствуют, что российские „сеткометы“ можно успешно применять против легких дронов и, вероятно, против FPV, а также более тяжелых — с шестью, восемью или большим количеством винтов, таких как коптер-бомбардировщик „Баба-Яга“.

В случае успеха прототипов „Тарантула“ такие „сеткометы“ вполне могут эволюционировать и стать довольно распространенным дроном в российской армии.

„Шансов поймать дрон в сетку — один на тысячу“

Однако оптимистичные сообщения российских „военкоров“ о потенциале „сеткометов“ явно содержат определенную часть маркетингового продвижения от производителей.

Дмитрий, командир взвода беспилотников 1-го штурмового батальона 92-й бригады ВСУ, в комментарии для Украинcкой службы Би-би-си оценил идею „сеткометов“ достаточно скептически.

„Шансов поймать в эту сетку вражеский дрон — один на тысячу. При этом больше угроза потерять собственный дрон с подвешенной сеткой во время полетов. Можно неделю летать и никого не поймать“, — говорит он.