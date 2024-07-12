„Обсудили пути установления мира“. Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом

„Миссия мира 5.0. Для меня было большой честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!“ — заявил венгерский премьер-министр.

Дональд Трамп через свою соцсеть Truth social поблагодарил Орбана за встречу. „Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться!“ — заявил Трамп.

Пресс-секретарь Орбана назвал резиденцию Трампа Мар-а-Лаго „следующей остановкой миротворческой миссии“ премьер-министра Венгрии, пишет Reuters. По словам пресс-секретаря, Орбан и Трамп обсудили „возможности мира“.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 10 июля агентству Reuters, что возможная победа Трампа на выборах президента США может стать „шансом на мир“ в Украине. „Я думаю, что должно произойти очень сильное внешнее воздействие, чтобы заставить их [лидеров России и Украины] хотя бы начать переговоры. У кого есть шанс сделать это в предстоящий период? Только у президента Трампа, если он будет избран“, — сказал Сийярто.

Министр добавил, что недавние встречи Орбана с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским показали, что позиции сторон далеки друг от друга, а другие западные лидеры не хотят или не могут помочь их сблизить.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с начала июля в рамках своей „миротворческой миссии“ встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, в Москве — с президентом РФ Владимиром Путиным и в Пекине — с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, Орбан посетил саммит НАТО в Вашингтоне.

Власти Евросоюза раскритиковали Орбана из-за его встречи с Владимиром Путиным. В ЕС пригрозили „практическими последствиями“, если Орбан продолжит проводимую политику, сообщило 11 июля издание Politico со ссылкой на источники.

По мнению агентства Bloomberg, первым сообщившем о встрече Орбана и Трампа, переговоры во Флориде „вероятно, усилят опасения“, что премьер Венгрии выступает посредником между Путиным и Трампом.