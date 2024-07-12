Байден заявил, что намерен продолжать борьбу за пост президента США
Президент США Джо Байден на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что намерен двигаться дальше в борьбе за пост президента и победить Дональда Трампа на выборах в ноябре. Байден впервые общался с журналистами после дебатов с Трампом, пишет Русская служба Би-би-си.
„В этой кампании предстоит пройти долгий путь, и поэтому я буду двигаться дальше, — сказал Байден. — Я думаю, что я самый подходящий кандидат для участия в выборах“.
„Я участвую в президентской гонке не ради своего наследия, а чтобы завершить начатое дело. Все станет намного лучше, если меня переизберут“, — сказал он, отвечая на вопрос о призывах выйти из предвыборной гонки.
Вступительное слово Байдена на пресс-конференции было больше похоже на предвыборную речь — он снова говорил об успехах своей администрации и достижениях во внешней и внутренней политике, а также упрекал Дональда Трампа.
„Америка не может отступать перед миром, мы должны вести его за собой“, — это был явный упрек в адрес политики „Америка прежде всего“ Трампа.
„Я победил его однажды и намерен победить его снова“, — сказал Байден.
Пресс-конференция Байдена продолжалась почти час.
Отвечая на первый вопрос о том, готова ли вице-президент Камала Харрис в случае необходимости заменить его в качестве кандидата, Байден оговорился и сказал: „Я бы не выбрал вице-президента Трампа, если бы не считал, что она имеет достаточную квалификацию быть президентом“.
За этот ляп тут же ухватился Дональд Трамп, опубликовав ролик в своей соцсети Truth Social.
„Отличная работа, Джо!“ — написал он.
В целом, как отмечают корреспонденты, на пресс-конференции Байден выглядел уверенным, спокойным и много улыбался.
Но его оговорка про Харрис была не первой за день.
Незадолго до пресс-конференции на церемонии с участием лидеров стран НАТО Байден снова оговорился, назвав президента Украины Владимира Зеленского „президентом Путиным“.
„Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин“, — сказал Байден.
Он быстро осознал ошибку и сказал: „Президент Путин? Он [Зеленский] победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, что мы должны беспокоиться об этом“.
„Я лучше“, — пошутил стоящий рядом Зеленский. „Ты чертовски лучше“, — сказал Байден.
Как отмечает корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер, Байден и раньше путал имена иностранных лидеров, но представить Зеленского как Путина — это особенно досадная ошибка.
„Байден быстро исправился, но в критический момент его кампании, когда все внимание приковано к его выступлению, это был тот вид оплошности, от которого демократы будут в бешенстве“, — пишет он.
Зуркер также отмечает, что во время выступления Байден зачитывал текст с телесуфлера.
„Никаких признаков того, что Байден готов свернуть кампанию“
Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке
Джо Байден вышел на сцену, когда на кону стояло все: его президентство, надежды на переизбрание, сама его политическая карьера.
Если ставки и были, то он едва ли признал это. Он отмахнулся от опасений по поводу своей кампании, которые снова и снова высказывали собравшиеся репортеры, и пообещал, что будет бороться не за свое наследие, а за то, чтобы закончить работу, которую начал, вступив в должность в 2021 году.
Это было либо признаком упорной решимости, либо отрицанием того, насколько катастрофическим стало его положение.
Возможно, ляп Харрис-Трамп станет самым запоминающимся событием вечера, затмив более уверенное выступление, чем дебаты две недели назад.
Конечно, это очень низкая планка, которую нужно преодолеть. И этого может быть недостаточно, чтобы остановить еще больше демократов от выступления против него. Но, по крайней мере, в четверг вечером президент не показал никаких признаков того, что он готов свернуть свою кампанию.
Решающий момент
Пресс-конференция Джо Байдена стала для него самым большим испытанием после неудачных дебатов с Дональдом Трампом в конце июня, которые вызвали нынешний кризис и многочисленные призывы выйти из предвыборной гонки.
Все это время президент настойчиво и последовательно заявлял о решимости участвовать в президентских выборах и победить Дональда Трампа.
Как отмечали корреспонденты Би-би-си, неудача или оплошность в ближайшие дни может лишь подкрепить утверждения, которые актер Джордж Клуни, один из главных сборщиков средств для демократов, сделал в своей статье для New York Times.
В четверг NYT написала со ссылкой на источники, что некоторые советники Байдена якобы обсуждают, как убедить его уйти в отставку.
„Близкие союзники президента разрабатывают аргументы в пользу того, почему он должен завершить свою перевыборную кампанию, хотя неясно, дошли ли эти обсуждения до самого президента“, — отмечает издание.
В Белом доме эту информацию отрицают. „Это однозначно неправда. Команда президента твердо стоит на его стороне“, — заявил New York Times пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.