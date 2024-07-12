Байден заявил, что намерен продолжать борьбу за пост президента США

„В этой кампании предстоит пройти долгий путь, и поэтому я буду двигаться дальше, — сказал Байден. — Я думаю, что я самый подходящий кандидат для участия в выборах“.

„Я участвую в президентской гонке не ради своего наследия, а чтобы завершить начатое дело. Все станет намного лучше, если меня переизберут“, — сказал он, отвечая на вопрос о призывах выйти из предвыборной гонки.

Вступительное слово Байдена на пресс-конференции было больше похоже на предвыборную речь — он снова говорил об успехах своей администрации и достижениях во внешней и внутренней политике, а также упрекал Дональда Трампа.

„Америка не может отступать перед миром, мы должны вести его за собой“, — это был явный упрек в адрес политики „Америка прежде всего“ Трампа.

„Я победил его однажды и намерен победить его снова“, — сказал Байден.

Пресс-конференция Байдена продолжалась почти час.

Отвечая на первый вопрос о том, готова ли вице-президент Камала Харрис в случае необходимости заменить его в качестве кандидата, Байден оговорился и сказал: „Я бы не выбрал вице-президента Трампа, если бы не считал, что она имеет достаточную квалификацию быть президентом“.

За этот ляп тут же ухватился Дональд Трамп, опубликовав ролик в своей соцсети Truth Social.

„Отличная работа, Джо!“ — написал он.

В целом, как отмечают корреспонденты, на пресс-конференции Байден выглядел уверенным, спокойным и много улыбался.

Но его оговорка про Харрис была не первой за день.

Незадолго до пресс-конференции на церемонии с участием лидеров стран НАТО Байден снова оговорился, назвав президента Украины Владимира Зеленского „президентом Путиным“.

„Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин“, — сказал Байден.

Он быстро осознал ошибку и сказал: „Президент Путин? Он [Зеленский] победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, что мы должны беспокоиться об этом“.