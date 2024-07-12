Женская сборная Эстонии выиграла чемпионат мира по шахматам среди сеньоров

Женская сборная Эстонии (Моника Цыганова, Регина Нарва, Татьяна Фомина, Керсти Кырге и Силви Салупере) выступала в категории 50+.

Всего в категории 50+ выступало 32 команды, 6 из которых были женские. Команды играли между собой в общем турнире 9 туров по швейцарской системе, то есть женские команды могли встретиться с мужскими. Наша команда одержала 4 победы, дважды сыграла вничью и потерпела 3 поражения, показала лучший результат среди женщин (и заняла высокое 9-е место в общем зачете).

Прекрасный результат на своих досках показали Моника Цыганова и Татьяна Фомина, набравшие по 6 очков из 9 возможных. Причем, Цыганова в заключительном туре обыграла сильного мастера ФИДЕ Карстена Шустера из Германии, обеспечив команде золото в женском зачете. В итоге наша команда стала первой среди женских команд, опередив сборные США и Англии.

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