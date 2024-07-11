ФОТО | Микроавтобус, ехавший из Эстонии, попал под Кингисеппом в чудовищную аварию: погибли две женщины, шесть человек в тяжелом состоянии в больнице

Микроавтобус Volkswagen двигался через Россию транзитом из Эстонии: внутри находились шесть человек, среди которых две женщины и трое детей – все, кроме водителя, граждане Финляндии, сообщает „Телеканал 78“.

Трагическое ДТП произошло около 17:40 на 123-м километре автодороги „Нарва“ в Кингисеппском районе Ленинградской области. По предварительной версии, 22-летняя жительница Ленобласти на ВАЗ-21102 выехала на полосу встречного движения и врезалась в Volkswagen Caravelle под управлением 45-летнего владельца — жителя Петрозаводска.

По предварительным данным, 22-летняя петербурженка за рулём ВАЗ выехала на „встречку“, обгоняя другую машину, и не успела вернуться в свою полосу: „легковушка“ на полной скорости влетела в микроавтобус с людьми. ВАЗ буквально разорвало на две части: удар был такой силы, что девушка-водитель погибла на месте.

В Volkswagen Caravelle находились водитель и пять пассажиров: две женщины (вероятно, матери) и трое детей. Пассажиры — граждане Финляндии, но с русскими именами. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии с несколькими переломами, в том числе грудины. Погибла 35-летняя женщина.

Ещё одна женщина и трое детей, по предварительным данным, также находятся в тяжелом состоянии в Кингисеппской межрайонной больнице, передает „Фонтанка“.

Только чудом, учитывая что машина превратилась в груду запчастей, выжила несовершеннолетняя пассажирка „легковушки“. 15-летнюю девушку доставили в больницу также с тяжелейшими травмами.

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