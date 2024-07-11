Умер экс-игрок сборной России по хоккею, который участвовал в Олимпиаде-1994

Отец двукратного обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко, тренер „Сибири“ Андрей Тарасенко скоропостижно скончался в четверг в возрасте 55 лет, сообщает „РБК-Спорт“.

Тарасенко-старший является воспитанником „Сибири“, в разные годы играл также за ярославское „Торпедо“, „Казахмыс“ и тольяттинскую „Ладу“, в составе которой становился лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России (1997/98).

С 2008 года работал в тренерском штабе „Сибири“ и помог ей добиться лучшего результата в своей истории (бронза КХЛ в сезоне 2014/15).

В составе сборной России Тарасенко-старший участвовал в Олимпиаде-1994 и ЧМ-1995.

Сын Андрея Тарасенко Владимир начинал карьеру в „Сибири“, а с 2013 года выступает в НХЛ, где дважды выиграл Кубок Стэнли — в 2019 году с „Сент-Луис Блюз“ и в 2024-м с „Флорида Пантерз“.

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