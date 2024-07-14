ПОДКАСТ | „В Нарве продают место в очереди на границе с Россией“. Журналистка RusDelfi рассказала, чем сейчас живет приграничный город

Перед праздниками в середине июня Нарва попала в объективы всех СМИ. На границе между Эстонией и Россией образовались огромные очереди. Так как на ночь границу закрывают, некоторые спали прямо на траве возле погранперехода. В итоге Департамент полиции и погранохраны вынужден был даже закрыть границу на выходные.

„Сейчас ситуация стабилизировалась, - говорит журналистка Катя Конакова. - Город не живет этим полностью, но это касается многих людей. Есть те, кто ходит туда каждый день. Однако все-таки очень многие из этой очереди - не жители Нарвы. Люди едут из Европы в Россию, из других городов Эстонии. Нельзя сказать, что в очереди одни нарвитяне. Очень часто там можно услышать испанскую и английскую речь“.

Дошло до того, что место в начале очереди стали продавать по объявлению. „На Петровской площади развесили листовки с телефонным номером, позвонив по которому, можно купить место в очереди на границе. То есть за 55 евро можно купить место в очереди - тебе заранее занимают место. Потом скидывают фотографию человека, к которому ты встаешь в очередь. Потом этот человек уходит, и ты идешь вместо него. Как будто бы тебе знакомый занял место“, - рассказывает Конакова.

Из-за огромного потока желающих пересечь границу в очереди случаются и совсем неприятные ситуации. Например, у беременной женщины с двумя детьми и кошкой началась истерика, но никто не захотел ее пропускать вперед. „Ей сказали, вы застрянете на контроле из-за кошки. В итоге парень взял ее за руку и тараном повел вперед, так как она рыдала и не могла сидеть на месте“.

Далее в подкасте Катя рассказала о мэре города Яане Тоотсе и его отличиях от Катри Райк, изменениях в городской системе, особенностях маленького города в общении с журналистами и многом другом.

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