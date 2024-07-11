ФОТО и ВИДЕО | Квалификация Лиги конференций УЕФА: „Левадия“ и „Пайде“ одержали выездные победы, а „Калев“ дебютировал с поражения

„Бала Таун“ — „Пайде“ (1:2)

В первой половине матча было мало моментов. Хозяева поля „Бала Таун“ нанесли четыре удара по воротам „Пайде“, а эстонский клуб ответил тремя ударами. За первые 45 минут голов забито не было, и на перерыв команды ушли при ничейном счете 0:0.

Второй тайм „Бала Таун“ начал с большим энтузиазмом, но не оправдал надежд. На 64-й минуте Сисей вывел клуб из Пайде вперед. В последующие минуты хозяева поля попытались отыграться, но оборона „Пайде“ держалась стойко. В компенсированное ко второму тайму время Предраг Медич удвоил преимущество гостей.

Однако матч не закончился победой эстонского клуба со счетом 2:0. На пятой минуте добавленного времени „Бала Таун“ заработал пенальти, который реализовал Джошуа Укек. Городская команда „Пайде“ одержала победу со счетом 2:1.

Ответная встреча состоится через неделю в Пярну.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет во втором отборочном раунде с победителем пары „Стьярнан“ (Исландия) - „Линфилд“ (Северная Ирландия). В первой игре исландцы дома победили 2:0.

„Калев“ — „Урарту“ (1:2)

Первый в истории „Калева“ матч в еврокубке начался ярко, так как уже на 11-й минуте Тристан Теэвяли после подачи со штрафного вывел „Калев“ вперед. В ответной атаке „Урарту“ имел шансы сравнять счёт, но Оскари Форсман спал свою команду, отразив удар в упор. На 28-й минуте после затяжной атаки Эдгар Мовсесьян сравнял счет. В конце первого тайма судья не поставил пенальти после того, как Юрисоо вышел один на один и упал в столкновении в вратарем „Урарту“, и почти сразу хороший шанс упустил Пурье. Во втором тайме под проливным дождем игра проходила с преимуществом „Урарту“, на 76-й минуте Мовсесьян подкараулил рикошет в штрафной и забил второй гол. В оставшееся время „Калев“, к сожалению, не смог оказать давления на ворота соперника.

„Калев“, впервые участвующий в еврокубке, проведет ответный матч 18 июля в Ереване. Победитель пары встретится с чешским клубом „Баник“ во втором отборочном раунде.

„ФА Шяуляй“ — „Левадия“ (0:2)