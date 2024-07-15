„На американских ракетах серийные номера плотнее и наносятся трафаретом“. Чья ракета упала на детскую больницу в Киеве?

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате атаки на больницу „Охматдет“ два человека погибли и 32 получили ранения, в том числе восемь детей, которые были госпитализированы с травмами. По последним данным украинских властей, в результате российского ракетного обстрела Киева в понедельник погиб 31 человек и 117 получили ранения. В ВВС Украины сообщили, что по украинским городам, включая Киев, было выпущено 38 ракет различных типов, в том числе гиперзвуковые ракеты „Кинжал“ и „Циркон“, две гиперзвуковые ракеты Н-22, 14 крылатых ракет „Калибр“, запущенных с кораблей, и 13 крылатых ракет Н-101, запущенных российскими стратегическими бомбардировщиками. По данным украинских военных, им удалось сбить 30 ракет. Часть ракет упала недалеко от центра Киева - в Лукьяновском районе, где расположена крупнейшая детская больница Украины „Охматдет“.