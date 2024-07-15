За рубежом
15.07.2024, 18:45

„На американских ракетах серийные номера плотнее и наносятся трафаретом“. Чья ракета упала на детскую больницу в Киеве?

 

  • Россияне целились в детскую больницу?

  • Почему ПВО Киева не сбило ракету?

  • Чья ракета упала на больницу „Охматдет“?

Ракета, попавшая в киевскую детскую больницу: россияне пытаются доказать, что это была украинская ракета, а украинцы настаивают, что ракета была запущена россиянами.
Ракета, попавшая в киевскую детскую больницу: россияне пытаются доказать, что это была украинская ракета, а украинцы настаивают, что ракета была запущена россиянами.
ФОТО: @astrapress | Telegram

После атаки на киевскую детскую больницу „Охматдет“ российские чиновники и пророссийские новостные каналы начали распространять утверждения о том, что на больницу упала собственная зенитная ракета Украины. Так ли это? Delfi узнал у авиационного эксперта.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате атаки на больницу „Охматдет“ два человека погибли и 32 получили ранения, в том числе восемь детей, которые были госпитализированы с травмами. По последним данным украинских властей, в результате российского ракетного обстрела Киева в понедельник погиб 31 человек и 117 получили ранения. В ВВС Украины сообщили, что по украинским городам, включая Киев, было выпущено 38 ракет различных типов, в том числе гиперзвуковые ракеты „Кинжал“ и „Циркон“, две гиперзвуковые ракеты Н-22, 14 крылатых ракет „Калибр“, запущенных с кораблей, и 13 крылатых ракет Н-101, запущенных российскими стратегическими бомбардировщиками. По данным украинских военных, им удалось сбить 30 ракет. Часть ракет упала недалеко от центра Киева - в Лукьяновском районе, где расположена крупнейшая детская больница Украины „Охматдет“.

Видео авиаударов по центру Киева 8 июля:

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