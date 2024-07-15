Угроза войны и атомная электростанция: насколько безопасно строительство АЭС в Эстонии?
В связи с обострением международной обстановки часто возникает вопрос: насколько безопасно строительство атомной электростанции (АЭС) в Эстонии? Насколько уязвима АЭС в случае начала войны? Об этом рассказывает Андрес Ингерман - представитель компании Fermi Energia и автор блога „Путь атома“.
Любая электростанция, будь то атомная или другая, является гражданским объектом и не рассчитана на боевые действия. Однако к АЭС предъявляются особые стандарты безопасности и применяются многоэшелонированные системы защиты, которые значительно отличаются от систем, используемых на обычных тепловых электростанциях, делая АЭС более защищенной в случае военных действий. Все системы безопасности АЭС не раскрываются по соображениям безопасности, но основные элементы защиты известны.
Многоэшелонированная физическая защита
Главным физическим барьером, защищающим от внешних угроз, является железобетонный купол (контейнмент), спроектированный для выдерживания падения самолета. Конструкция из армированного бетона, обшитая сталью изнутри, надежно защищает здание, где находится ядерный реактор.
Пример толщины железобетонного купола, защищающего атомную электростанцию. Фото: EDF / FPL
Примером надежности такой защиты может служить случай, когда в купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС влетел военный дрон. Серьезных повреждений не произошло, контейнмент надежно защитил здание реактора.
В проекте эстонской АЭС железобетонный купол — не единственный барьер. Внутри здания реактора находятся многочисленные железобетонные перекрытия и 8-метровые водяные бассейны, защищающие корпус реактора. Сам реактор выполнен из толстостенной стали толщиной 20 см, а активная зона размещена на глубине 15 метров под землёй, что делает её повреждение крайне маловероятным.
Ахиллесова пята – обесточивание АЭС
Практика войны в Украине показывает, что российские силы атакуют энергетические объекты, такие как обычные тепловые электростанции и распределительную сеть, но атомные электростанции не подвергаются атакам, оставаясь основным источником энергии.
Несмотря на отсутствие прямых атак, украинские АЭС часто оказывались обесточенными из-за разрушения линий электропередач или подстанций. Даже после остановки, атомные электростанции требуют постоянного охлаждения ядерного топлива, которое обеспечивается водяными насосами, работающими от внешней сети или дизельных генераторов.
Проект эстонской АЭС нивелирует угрозу обесточивания. Малое количество топлива и особенности конструкции позволяют охлаждать активную зону реактора пассивно, без использования насосов и электроэнергии. Благодаря большим водяным бассейнам реактор сможет охлаждаться автономно в течение недели.
России не выгодна радиационная авария
Ядерная энергетика является ключевым направлением экспорта и экономического влияния России. Любая крупная радиационная авария (как это произошло в Фукусиме) подорвет планы строительства новых АЭС за рубежом, подорвет многомиллиардные инвестиции в уже строящиеся атомные объекты и сократит доходы от продажи урана и услуг обогащения. Ущерб от такого шага будет исчисляться сотнями миллиардов евро. Поэтому, даже в случае конфликта, безопасность эстонской АЭС прежде всего выгодна самой России.
Итог:
Эстонская АЭС будет иметь многоэшелонированную физическую защиту от внешних угроз.
Угроза перегрева топлива в случае обесточивания решена на этапе дизайна станции.
Авария на АЭС невыгодна России, так как она приведет к упадку ядерной отрасли, важного источника дохода и влияния РФ.
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