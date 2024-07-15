Угроза войны и атомная электростанция: насколько безопасно строительство АЭС в Эстонии?

Любая электростанция, будь то атомная или другая, является гражданским объектом и не рассчитана на боевые действия. Однако к АЭС предъявляются особые стандарты безопасности и применяются многоэшелонированные системы защиты, которые значительно отличаются от систем, используемых на обычных тепловых электростанциях, делая АЭС более защищенной в случае военных действий. Все системы безопасности АЭС не раскрываются по соображениям безопасности, но основные элементы защиты известны.

Многоэшелонированная физическая защита

Главным физическим барьером, защищающим от внешних угроз, является железобетонный купол (контейнмент), спроектированный для выдерживания падения самолета. Конструкция из армированного бетона, обшитая сталью изнутри, надежно защищает здание, где находится ядерный реактор.

Пример толщины железобетонного купола, защищающего атомную электростанцию. Фото: EDF / FPL

Примером надежности такой защиты может служить случай, когда в купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС влетел военный дрон. Серьезных повреждений не произошло, контейнмент надежно защитил здание реактора.

В проекте эстонской АЭС железобетонный купол — не единственный барьер. Внутри здания реактора находятся многочисленные железобетонные перекрытия и 8-метровые водяные бассейны, защищающие корпус реактора. Сам реактор выполнен из толстостенной стали толщиной 20 см, а активная зона размещена на глубине 15 метров под землёй, что делает её повреждение крайне маловероятным.

Ахиллесова пята – обесточивание АЭС

Практика войны в Украине показывает, что российские силы атакуют энергетические объекты, такие как обычные тепловые электростанции и распределительную сеть, но атомные электростанции не подвергаются атакам, оставаясь основным источником энергии.