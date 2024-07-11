Правда ли, что на этом видео показан мэр английского Брайтона?

Вирусное видео длится 34 сек. Бородатого, одетого в коричневый наряд мужчину, который вышел из автомобиля, приветствуют около полутора десятков людей в белом. Они по очереди целуют его руку, а на фоне звучат песнопения. После этого группа заходит в здание. В конце ролика зрителям показывают фотографию мужчины, стоящего рядом с табличкой с надписью mayor (англ. „мэр“).Видео распространили крупные Telegram-каналы, среди которых „Дмитрий Никотин“ (347 000 просмотров на момент написания этого разбора), Lomovka (50 000), „Такер Карлсон для России“ (49 000), „Во///дь“ (46 000) и „Buyan — чё там в мире?“ (43 000). „Рад за британцев, чем больше мигрантов будет там во власти, тем менее шизофреническая политика будет у этой страны“, — прокомментировал ролик блогер Дмитрий Василец (152 000). Запись также распространяли пользователи Facebook, X и других соцсетей.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Воспользовавшись обратным поиском по скриншоту в Google, Delfi обнаружило в результатах ссылку на очень похожее видео на YouTube-канале Aslamiya Foundation. В описании канала есть ссылка на одноимённый аккаунт в TikTok. Именно там 11 июня 2024 года был опубликован ролик, впоследствии разошедшийся по Сети с комментариями о поздравлении нового мэра Брайтона. Однако, как следует из подписи, на самом деле оно было снято в Бэдфорде. „Учащиеся приветствуют учителя на мероприятии мусульманской общины“, — сказано в посте.

На YouTube-канале Aslamiya Foundation опубликовано несколько видео с тем же человеком, в названии роликов приводится его имя — Мухаммад Асгар Аслами. На его странице в Facebook размещены несколько портретов.

Аслами в подписях к нескольким видео представлен как шейх суфий. Суфизм — общее название многочисленных направлений в исламе, сторонники которых совмещают мусульманское учение с разнообразными духовными и мистическими практиками. В мире существуют сотни суфийских братств. По всей видимости, Aslamiya Foundation — канал одного из них.