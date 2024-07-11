ФОТО И ВИДЕО | Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

Мэр города Николя Майер-Россиньоль уточнил, что горит шпиль здания, передает „Медуза“. По его словам, причина возгорания неизвестна.

BFM TV пишет, что на шпиле собора велись строительные работы. На видео и фотографиях, публикуемых в соцсетях, можно заметить на шпиле строительные леса.

Посетителей из собора эвакуировали.

Руанский собор — готический католический собор, главная достопримечательность города Руан. Высота собора составляет 151 метр. Он включен в список национального наследия Франции. Самая старая часть нынешнего собора — башня Сен-Ромен, которая была построена в 1145 году. Она полностью выгорела 1 июня 1944 года после бомбардировок, сам собор также сильно пострадал и был впоследствии восстановлен.

11 июня пожар произошел на крыше Версальского дворца. На крыше здания проводились строительные работы. Вскоре пожар потушили, никакого ущерба коллекциям музея нанесено не было.

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