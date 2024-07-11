ВИДЕО | На Кубке Америки ситуация вышла из-под контроля: уругвайским футболистам пришлось защищать свои семьи

Семьи игроков сборной Уругвая сидели на трибунах в секторе в окружении колумбийских болельщиков. Однако, по словам уругвайцев, необходимой охраны не было, и поэтому защищать своих родных бросились сами игроки.

После окончания полуфинала в Шарлотт (США), звездные игроки сборной Уругвая Дарвин Нуньес, Хосе Мария Хименес и Рональд Араухо бросились на трибуны и устроили драку с болельщиками.

„Просто позор, наши семьи были в опасности. Нам пришлось выйти на трибуну, чтобы забрать наших близких с маленькими детьми. Там не было ни одного полицейского, они ушли через полчаса, а мы стояли за своих. В каждой игре наши семьи страдают по вине двоих-троих людей, которые не умеют пить и ведут себя неприлично“, — сказал Хименес уругвайскому телевидению.

После стычки на видео видно, как Нуньес утешает свою маленькую дочь на поле. По словам журналиста Фавиана Ренкеля, семьи игроков сборной Уругвая быстро вывели со стадиона после потасовки.

В финале сборная Колумбии сыграет с Аргентиной. А Уругвай во встрече за третье место сразится с Канадой.

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