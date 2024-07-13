ПОДКАСТ | Парейко: мой фаворит финала Евро-2024 — сборная Испании

Футбольный праздник, который проходит в Германии на протяжении месяца, близится к концу. Решающий матч Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля, на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.

В полуфинале команда Англии обыграла голландцев со счетом 2:1, а сборная Испании оказалась сильнее французов с тем же счетом.

На нынешнем чемпионате Европы только ленивый не критиковал сборную Англии за скучный и незрелищный футбол. Сергей Парейко считает, что в полуфинале английская сборная провела свой лучший матч на этом турнире.

„В матче с Нидерландами сборная Англии, и особенно ее линия нападения, сыграла, возможно, свою лучшую игру на чемпионате Европы. Широко, размашисто, быстро. Я не ожидал от Англии такой игры, но и от Голландии тоже. Они на удивление сыграли в открытый футбол. Меня удивляет тренер Гарет Саутгейт - красавчик, который уже какую игру меняет людей, и эти футболисты у него вытаскивают матчи. Мы видим, как Англия вползает в финал. В полуфинале все уже думали, что будет дополнительное время, но выходят игроки на замену и забивают. Качество тренера в этом и заключается. Возможно, изначально для кого-то были не совсем правильные схемы, но он чувствует эту команду, он знает этих ребят и он даже понимает, кого и в какой момент нужно выпускать“, — сказал футбольный эксперт в подкасте RusDelfi.

На Евро-2024 ни над одним другим человеком так не издевались, как над Гаретом Саутгейтом. Была опубликована масса мемов, немало было и статей с критикой. Как же справляется со всем этим главный тренер английской сборной?