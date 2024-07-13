ПОДКАСТ | Парейко: мой фаворит финала Евро-2024 — сборная Испании

Футбольный праздник, который проходит в Германии на протяжении месяца, близится к концу. Решающий матч Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля, на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.
В полуфинале команда Англии обыграла голландцев со счетом 2:1, а сборная Испании оказалась сильнее французов с тем же счетом.
На нынешнем чемпионате Европы только ленивый не критиковал сборную Англии за скучный и незрелищный футбол. Сергей Парейко считает, что в полуфинале английская сборная провела свой лучший матч на этом турнире.
„В матче с Нидерландами сборная Англии, и особенно ее линия нападения, сыграла, возможно, свою лучшую игру на чемпионате Европы. Широко, размашисто, быстро. Я не ожидал от Англии такой игры, но и от Голландии тоже. Они на удивление сыграли в открытый футбол. Меня удивляет тренер Гарет Саутгейт - красавчик, который уже какую игру меняет людей, и эти футболисты у него вытаскивают матчи. Мы видим, как Англия вползает в финал. В полуфинале все уже думали, что будет дополнительное время, но выходят игроки на замену и забивают. Качество тренера в этом и заключается. Возможно, изначально для кого-то были не совсем правильные схемы, но он чувствует эту команду, он знает этих ребят и он даже понимает, кого и в какой момент нужно выпускать“, — сказал футбольный эксперт в подкасте RusDelfi.
На Евро-2024 ни над одним другим человеком так не издевались, как над Гаретом Саутгейтом. Была опубликована масса мемов, немало было и статей с критикой. Как же справляется со всем этим главный тренер английской сборной?
„Это часть футбола. У меня он будет вызывать восхищение, если они реально выиграют Евро. То, как он спокойно относится, то, как он ведет себя во время матча, его действия — четкое понимание того, что происходит в игре. Я смотрел их игру со Словакией. Шла 85-я минута, но он не выпускает никого. Он уверен в тех ребятах, которые играют. Он знает, что они добиваются результата. Там нужно было бросать в бой все, что горит, чтобы спасти этот матч. Они забивают на 95-й и сразу же в дополнительное время забивают еще гол, и все — результат сделан. Всем критикам — посмотрите глубже, проанализируйте и потом почитайте интервью. Он открыто разговаривает с журналистами. Он своим видением футбола во второй раз подряд доводит Англию до финала Евро“, — ответил Парейко.
Также экс-вратарь сборной Эстонии по футболу назвал своего фаворита финала Евро-2024.
„Я, наверное, все-таки буду болеть за Испанию. По турниру они выглядят сильнее. Финал — это одна игра и напряжение, поэтому мы не знаем, как и кто будет себя вести. Уверенность у Испании присутствует. Эта сборная солидно выглядит, и, наверное, она больше заслуживает. Те футболисты, которые есть у сборной Англии, позволяют надеяться на то, что англичане реально дадут бой, а может, и вообще будут доминировать в этой игре“, — проанализировал Парейко.
В обеих командах много молодых игроков, которые в столь важном матче могут „потеряться“ на поле. Парейко отметил, что давление на игроках, безусловно, будет, но как они будут на это реагировать, неизвестно.
„Испанцы — более эмоциональны, англичане — скорее флегматики, но мы не можем заглянуть в голову каждому и понять, что творится у них перед игрой“, — добавил Парейко.
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