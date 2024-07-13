Подкасты
13.07.2024, 08:45

ПОДКАСТ | Парейко: мой фаворит финала Евро-2024 — сборная Испании

 
1x
00:00

В подкасте RusDelfi футбольный эксперт Сергей Парейко проанализировал полуфинальные матчи и назвал своего фаворита в финале Евро-2024.

Футбольный праздник, который проходит в Германии на протяжении месяца, близится к концу. Решающий матч Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля, на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.

В полуфинале команда Англии обыграла голландцев со счетом 2:1, а сборная Испании оказалась сильнее французов с тем же счетом.

На нынешнем чемпионате Европы только ленивый не критиковал сборную Англии за скучный и незрелищный футбол. Сергей Парейко считает, что в полуфинале английская сборная провела свой лучший матч на этом турнире.

„В матче с Нидерландами сборная Англии, и особенно ее линия нападения, сыграла, возможно, свою лучшую игру на чемпионате Европы. Широко, размашисто, быстро. Я не ожидал от Англии такой игры, но и от Голландии тоже. Они на удивление сыграли в открытый футбол. Меня удивляет тренер Гарет Саутгейт - красавчик, который уже какую игру меняет людей, и эти футболисты у него вытаскивают матчи. Мы видим, как Англия вползает в финал. В полуфинале все уже думали, что будет дополнительное время, но выходят игроки на замену и забивают. Качество тренера в этом и заключается. Возможно, изначально для кого-то были не совсем правильные схемы, но он чувствует эту команду, он знает этих ребят и он даже понимает, кого и в какой момент нужно выпускать“, — сказал футбольный эксперт в подкасте RusDelfi.

На Евро-2024 ни над одним другим человеком так не издевались, как над Гаретом Саутгейтом. Была опубликована масса мемов, немало было и статей с критикой. Как же справляется со всем этим главный тренер английской сборной?

„Это часть футбола. У меня он будет вызывать восхищение, если они реально выиграют Евро. То, как он спокойно относится, то, как он ведет себя во время матча, его действия — четкое понимание того, что происходит в игре. Я смотрел их игру со Словакией. Шла 85-я минута, но он не выпускает никого. Он уверен в тех ребятах, которые играют. Он знает, что они добиваются результата. Там нужно было бросать в бой все, что горит, чтобы спасти этот матч. Они забивают на 95-й и сразу же в дополнительное время забивают еще гол, и все — результат сделан. Всем критикам — посмотрите глубже, проанализируйте и потом почитайте интервью. Он открыто разговаривает с журналистами. Он своим видением футбола во второй раз подряд доводит Англию до финала Евро“, — ответил Парейко.

Также экс-вратарь сборной Эстонии по футболу назвал своего фаворита финала Евро-2024.

„Я, наверное, все-таки буду болеть за Испанию. По турниру они выглядят сильнее. Финал — это одна игра и напряжение, поэтому мы не знаем, как и кто будет себя вести. Уверенность у Испании присутствует. Эта сборная солидно выглядит, и, наверное, она больше заслуживает. Те футболисты, которые есть у сборной Англии, позволяют надеяться на то, что англичане реально дадут бой, а может, и вообще будут доминировать в этой игре“, — проанализировал Парейко.

В обеих командах много молодых игроков, которые в столь важном матче могут „потеряться“ на поле. Парейко отметил, что давление на игроках, безусловно, будет, но как они будут на это реагировать, неизвестно.

„Испанцы — более эмоциональны, англичане — скорее флегматики, но мы не можем заглянуть в голову каждому и понять, что творится у них перед игрой“, — добавил Парейко.

В воскресенье, 14 июля, состоится финал чемпионата Европы по футболу 2024. Две лучшие команды континента сразятся за золотые медали турнира. Чтобы разделить эмоции от просмотра футбола, RusDelfi приглашает читателей портала в Old Irish Pub (Punane, 14a) в Ласнамяэ в 20:30.

До матча на месте мы проведем футбольную викторину, ее победители получат призы. Также на столах вас будет ждать тематический кроссворд, плюс, каждый сможет предсказать счет матча на окончание основного времени. На месте будет и специальный гость, который расскажет о подготовке национальных сборных к финалу, интересные детали по ходу матча и незаметные нюансы игры. Кульминацией вечера станет просмотр матча на большом экране.

Время: воскресенье (14 июля) в 20:30. Начало матча в 22:00.

Место: бар Old Irish Pub (Punane 14a).

Бронирование столиков +372 5333 5777

Мероприятие бесплатное.

Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии