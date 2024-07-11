МНЕНИЕ | Жевать живьем. Андрей Архангельский – о приговоре за спектакль

6 лет колонии Евгении Беркович и Светлане Петрийчук – за спектакль, который стремился понять современную природу зла, предупредить об опасности. Русская литература, драматургия всегда славились тем, что пытались понять всякого, разобраться даже в психологии преступника. Тут можно было бы публицистически ввернуть – „они бы сейчас и Достоевского за „Преступление и наказание“ посадили“, – но этот ход попахивает банальностью. Достоевского и посадили, чуть не лишили жизни – почти за то же: за участие в кружке, за публичное чтение письма другого литератора; за мысли. Не только Достоевский, но и весь пантеон имен, составивших славу русской литературы, с 18 до 20-го века – был для современников точно таким же списком „иноагентов и террористов“. „Судят за театр“ – сегодня это тоже выглядит чудовищной банальностью, увы. Я много лет прожил рядом с московским Центром имени Мейерхольда на Новослободской; Мейерхольда мучили, пытали, убили, а спустя полвека театральный центр его имени – новый, сияющий, в котором ставили хорошие спектакли; но это никак не уберегло страну от нового „процесса над Мейерхольдом“.