Почему частные школы Эстонии могут обучать на русском, а Латвии — нет? Как грузину стать русским меньшинством?

Чем Латвия отличается от Эстонии: там Госсуд поддержал частные школы, а тут - нет? Отсутствие родного языка в детсаду — точно на пользу? А если ребенок упрямо говорит на своем или рыдает — что делать? Три часа в неделю на родной язык — оптимум? А если индивидуальной поддержки в школе нет — как быть? И вообще, сам Эгилс Левитс усомнился в том, что грузин Тенгиз Джибути мог просить за русский язык. Или мог? Председатель Конституционного суда Латвии Алдис Лавиньш дал латвийскому Delfi пояснения к решению суда по переводу частных школ и детсадов на госязык.