В Европарламенте сформирована новая ультраправая фракция. Ее собрала „Альтернатива для Германии“

Учредителями фракции стали немецкая партия „Альтернатива для Германии“ и польская „Конфедерация“. К ним присоединились болгарское „Возрождение“, французская „Реконкиста“, словацкое „Республиканское движение“, венгерский „Наш дом“, литовский „Союз народа и справедливости“ и чешская „Свобода и прямая демократия“.

Мы объединились, потому что разделяем цель оказать значительное влияние на политическое будущее Европы посредством решительных действий и стратегического планирования. Мы выбираем этот путь не потому, что он легкий, а потому, что он необходим для реализации нашего общего видения сильной, единой и устремленной в будущее Европы Отечеств“, — заявил сопредседатель группы Рене Ауст из „Альтернативы для Германии“.

Как пишет Politico, новая фракция будет самой маленькой в Европарламенте и ее возможности повлиять на решения будут серьезно ограничены. Однако лидеры группы смогут участвовать в заседаниях коллегии глав фракций, на которых определяется повестка дня и решаются внутренние вопросы.

В конце июня о создании новой ультраправой фракции „Патриоты Европы“ объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Помимо его партии „Фидес“, в объединение вошли французское „Национальное объединение“, итальянская „Лига“, испанская Vox, нидерландская „Партия за свободу“ и другие. Фракция стала третьей по величине в новом созыве Европарламента с 84 депутатами.

Также в Европарламенте работает правая группа „Европейские консерваторы и реформисты“ с 78 депутатами. Ее лидер — итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Существовавшая в прошлом созыве фракция „Идентичность и демократия“ расформирована.

Первое заседание нового созыва Европарламента ожидается во вторник, 16 июля.

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