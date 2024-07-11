Мнение
11.07.2024, 12:03

МНЕНИЕ | Страх и зависть: мэр Осиновский пытается остановить Ласнамяэ и однопартийцев

 
Мэр Таллинна Евгений Осиновский
Мэр Таллинна Евгений Осиновский
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Почему до сих пор не решен вопрос с назначением старейшины Ласнамяэ? Почему крупнейший район Таллинна с населением около 120 000 человек по-прежнему остается без руководителя? - задается вопросами экс-старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

После почти трехмесячного затягивания с решением, Кирилла Клауса назначают не старейшиной района, а лишь заместителем старейшины. Это говорит о том, что социал-демократы ходят вокруг вопроса об управлении Ласнамяэ, как кот вокруг горячей каши. Но почему эта каша стала горячей? Вопросов много, ответов мало. Поскольку сами социал-демократы уклоняются от ответов, предложу свой вариант.

Причина затягивания – страх и зависть

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