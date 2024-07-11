МНЕНИЕ | Страх и зависть: мэр Осиновский пытается остановить Ласнамяэ и однопартийцев

После почти трехмесячного затягивания с решением, Кирилла Клауса назначают не старейшиной района, а лишь заместителем старейшины. Это говорит о том, что социал-демократы ходят вокруг вопроса об управлении Ласнамяэ, как кот вокруг горячей каши. Но почему эта каша стала горячей? Вопросов много, ответов мало. Поскольку сами социал-демократы уклоняются от ответов, предложу свой вариант.