Баскетболист сборной Эстонии продолжит карьеру в Японии. „Я хочу познакомиться с местной культурой“

После официального оформления трансфера Коцар также дал короткий комментарий для японского клуба. „Я очень взволнован в преддверии нового сезона и с нетерпением жду его начала. Мне не терпится познакомиться с местной культурой в спортзале и за его пределами. Я очень благодарен за предоставленную мне возможность. Давайте вместе создадим невероятные воспоминания!“ — сказал Коцар.

27-летний Коцар будет выступать в Японии под привычным 21-м номером.

Помощником главного тренера „Йокогама Б-Корсес“ станет Юкка Тойяла, ранее работавший тренером сборной Эстонии по баскетболу. „Я не могу подтвердить, что он присоединится к клубу, но могу рассказать о работе, которую клуб проделал в этом направлении. У нас есть список игроков, которых мы хотели бы привлечь в команду, и Майк входит в этот список. Конечно, в нем было несколько имен. В целом, я могу сказать, что наш клуб заинтересован в нем. К сожалению, я не могу рассказать вам больше о процессе. В любом случае, интерес есть, и мы обязательно свяжемся с ним“, — сказал Тойяла в интервью Delfi на прошлой неделе.

Для болельщиков сборной Эстонии важным вопросом является то, что будет с вызовом в сборную, если Котсар переедет в Японию. В ноябре и феврале нашей сборной предстоит провести важные отборочные матчи чемпионата Европы. По словам Тойяла, в Японии учитываются отборочные игры, так как сборная Японии тоже проводит свои матчи. „Коцар сможет приехать в сборную, так как в японском чемпионате тоже есть перерыв на матчи сборных. Если есть договоренность, то все получится“, — пояснил Тойяла.

В то время как Тойяла является помощником тренера, главным тренером клуба является тренер сборной Финляндии Ласси Туови. В японской высшей лиге (Би лига) клубы в последние сезоны вложили много денег, и к командам присоединяется все больше игроков высокого уровня.