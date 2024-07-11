Bloomberg: власти Украины хотят провести второй саммит мира до выборов в США. В МИД РФ уже заявили, что Россия участвовать в нем не будет

При этом некоторые американские чиновники выразили сомнения в том, что мирный саммит с участием России может состояться в ближайшее время, передает „Медуза“.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя возможность участия России в таком мероприятии, заявил РИА Новости, что российские власти слышат „прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной „формулы Зеленского““, а также видят „сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса“.

„Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных „саммитах“ участвовать не собираемся“, — сказал он.

В Швейцарии 15-16 июня по инициативе Украины прошел саммит мира, на котором обсуждали „формулу мира“ — пункты, которые, по мнению Киева, необходимо выполнить, чтобы завершить войну. В саммите участвовали представители более 90 стран. Россию на него не пригласили, Китай отказался от участия, а ряд стран прислали делегации на встречу, но не стали подписывать итоговое коммюнике.

В Кремле, комментируя итоги встречи в Швейцарии, заявили, что результат мирного саммита „стремится к нулю“.

После саммита Зеленский объявил, что через несколько месяцев пройдет новый саммит мира, а затем не исключил, что на саммит пригласят президента РФ Владимира Путина.

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