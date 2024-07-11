Саммит НАТО в Вашингтоне: союзники обещали Украине 40 млрд евро в течение года и новые системы ПВО

Западные партнеры Украины, в первую очередь, США и Европа, подвергаются критике за нежелание предоставлять Украине достаточное количество вооружений и боеприпасов для сдерживания российской агрессии, и в первую очередь, средств защиты от массированных ударов с воздуха.

В соответствии с этими планами, Киев получит четыре системы Patriot от США, Германии и Румынии, компоненты для этих систем от Нидерландов и других партнеров, а также одну систему SAMP/T, которую передаст Италия.

„Мы намерены предоставить Украине дополнительные средства ПВО для защиты от продолжающейся российской агрессии, включая преднамеренные атаки России на украинские города, гражданскую и критически важную инфраструктуру“, — говорится в заявлении, распространенном после выступления Байдена на открытии саммита.

В общей сложности страны НАТО планируют передать Киеву пять стратегических систем ПВО и десятки тактических зенитных батарей ближнего радиуса в течение следующего года.

Президент Владимир Зеленский уже несколько месяцев просит своих западных союзников увеличить поставки средств ПВО, в которых Украина отчаянно нуждается: в понедельник российская ракета попала по детской больнице „Охматдет“ в Киеве. Россия без каких-либо доказательств заявила, что это произошло из-за работы украинских сил ПВО, но ООН и военные аналитики, с которыми беседовала Би-би-си, сделали однозначный вывод о попадании в больницу российской ракеты.

Байден сказал, что США совместно с Германией, Италией, Нидерландами и Румынией предоставят несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем ПВО для помощи Украине.

В кратком, но напористом выступлении на открытии саммита Байден заявил, что сейчас, когда в войне России с Украиной наступает „переломный момент“, военный альянс „могущественнее, чем когда-либо“.

В итоговой декларации саммита сказано, что НАТО „при помощи пропорциональных взносов намерены в течение следующего года предоставить для безопасности и победы Украины минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро“.

Как отмечается в июньском докладе Кильского института мировой экономики, по-прежнему сохраняется значительное расхождение между важнейшими компонентами системы противовоздушной обороны, такими как комплексы класса Patriot, предоставляемыми Украине, и запасами, имеющимися у стран-доноров.

Так, согласно имеющимся данным, перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину в арсенале США находилось 480 пусковых установок для комплексов Patriot, у Франции — 40, у Германии — 30, Италии — 20 и 18 у Нидерландов.

При этом недавние американские пакеты военной помощи не содержали компонентов, крайне необходимых для систем ПВО, запрашиваемых Украиной.

В общей сложности Украина, согласно данным на конец апреля, получила от партнеров 44 пусковых установки для систем типа Patriot, или всего 7% от общего количества, имеющегося у стран, которые предоставляли системы для украинской ПВО на данный момент.

В начале июля было объявлено о поставке еще одного комплекса Patriot от Германии, ставшего четвертым ЗРК этого типа, полученным Украиной (один от США и три - от Германии).

Другие союзники, включая Канаду, Норвегию, Испанию и Великобританию, пообещали на саммите предоставить Украине ряд других систем, которые помогут ей расширить зону покрытия своей ПВО. Эти системы включают NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepards. Другие страны согласились предоставить боеприпасы для этих систем.

Президент Зеленский поблагодарил США и других западных партнеров за решение предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, которые, по его словам, помогут защитить украинцев от российского воздушного террора.

„Дополнительные ЗРК Patriot, SAMP/T и IRIS-T SLM, а также другие тактические ракетные комплексы, которые должны поступить в Украину от партнеров, помогут нам уничтожать российские дроны и ракеты и лучше защитить украинцев от российского воздушного террора, таких как вчерашняя жестокая атака на нашу главную детскую больницу“, — написал Зеленский в соцсети X.