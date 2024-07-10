В Британии из арбалета убиты две дочери и жена комментатора Би-би-си. Подозреваемый задержан на территории кладбища

61-летняя Кэрол Хант и ее дочери — 28-летняя Ханна и 25-летняя Луиза были обнаружены с тяжелыми ранениями в своем доме во вторник вечером, сообщает полиция. Все трое скончались на месте происшествия.

Вскоре после того, как стало известно об убийстве, полиция начала поиск 26-летнего Кайла Клиффорда.

По данным правоохранительных органов, пишет Русская служба Би-би-си, во время нападения этот человек мог использовать не только арбалет, но и другое оружие.

Сначала полиция обратилась к Клиффорду с просьбой связаться с ее сотрудниками, а в среду вечером подозреваемый был обнаружен на территории кладбища в одном из районов Лондона.

Сообщается, что у него есть ранения, однако во время задержания полицейские не применяли огнестрельное оружие.

О возможных мотивах преступления полиция не сообщает, но нападавший, по ее данным, был знаком со своими жертвами.

По сведениям Би-би-си, Клиффорд непродолжительное время служил в британской армии, но ушел со службы в 2022 году.