Правда ли, что в украинском учебнике говорится о „решающей роли“ Гитлера в „освобождении от советских оккупантов“?

Один из государственных праздников современной Украины — отмечаемый 8 мая День памяти и победы над нацизм ом. Пропаганда нацизма, а также изготовление и распространение соответствующей символики прямо запрещены Уголовным кодексом страны. В принятом в 2015 году законе „Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики“ политический режим Третьего рейха прямо признаётся преступным, а на государство возложена обязанность „принимать меры, направленные на повышение осведомлённости общественности о [его] преступлениях“. При этом некоторые решения украинских властей (как, например, переименование улиц в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры) позволяют российским официальным лицам говорить о героизации нацизма в соседней стране.

22 июня 1941 года на территорию СССР вторглись германские войска и за короткое время смогли захватить всю Украинскую ССР. Хотя на западе республики, в Галиции, часть населения первоначально воспринимала их как освободителей, вскоре нацисты начали реализовывать собственную расовую политику и проводить массовые репрессии. На территории Украинской ССР в 1941–1944 годах погибли около 1,5 млн евреев, а более 2 млн человек были вывезены в Германию в качестве подневольных рабочих. Общие потери республики за годы войны оцениваются в 5–7 млн жителей.

Вторая мировая война стала тяжёлым испытанием для народов, проживавших на территории современной Украины. В сентябре 1939 года в соответствии с дополнительными протоколами к советско-германскому пакту о ненападении Западная Волынь и почти вся Галиция, входившие в состав Польши, были оккупированы советскими войсками и вскоре официально провозглашены частью Украинской ССР. В июне 1940 года та же судьба постигла и Северную Буковину, на тот момент принадлежавшую Румынии. К середине 1941 года более миллиона жителей этих регионов (в первую очередь поляков и евреев) были депортированы в Сибирь.

Сообщается, что в одном из учебников, по которому в украинских школах то ли уже преподают, то ли в будущем учебном году начнут преподавать историю, появился абзац про Адольфа Гитлера. Там, в частности, сказано, что „в истории Украины Гитлер сыграл одну из решающих ролей, совершив попытку освобождения наших земель от советских оккупантов“ и что „Львовщина была деоккупирована в 1941 году“. Утверждение было подкреплено фотографией соответствующей страницы из учебника.

Согласно украинским программам школьного образования, Вторую мировую войну местные школьники изучают в 10-м классе. „Проверено“ изучило выпущенные в 2018 и 2023 годах учебники по трём предметам: „История Украины“, „Всемирная история“ и интегрированный курс „Украина и мир“. В этих пособиях говорится о важной роли украинцев в Красной армии в годы Второй мировой войны, об общенародном характере борьбы за освобождение Украины и об украинцах, получивших звания Героев СССР, ордена и медали. Главы или абзацы, в которых высказано комплиментарное отношение к Гитлеру, в учебниках отсутствуют.

В некоторых Telegram-каналах говорится, что на вирусном фото изображена страница нового издания одного из учебников, по которому украинские школьники начнут учиться позднее в этом году. Однако „Проверено“ не обнаружило сообщений ответственных ведомств или СМИ на эту тему. В крупнейших украинских изданиях и украиноязычном сегменте соцсетей не обсуждали и разошедшуюся по Рунету новость о восхвалении Гитлера в учебниках.

У страницы, изображённой на снимке, есть несколько признаков подделки. Её дизайн кардинально отличается от оформления реальных учебников. В нижней части страницы не указан её номер, название главы или раздела (в Telegram-каналах уточнения об авторе пособия или выпустившем его издательстве также отсутствуют). Слово „рейхсканцлер“ в украинском языке пишется иначе: „райхсканцлер“. Подозрительно выглядит и вёрстка: хотя лист загнут, разные элементы на странице расположены строго по прямой, причём не параллельно друг другу.

По данным TGStat, первым в Telegram это фото разместил пророссийский канал „Кувалда 18+„ (58 000 просмотров) 1 июля в 23:50 по московскому времени. Ранее он уже был замечен в распространении недостоверной информации.

Примечательно, что за восемь дней до этого пророссийские каналы распространяли другой „лист из учебника истории“, который якобы используют в украинских школах. Это была подделка, создателей которой выдало содержание текста: история Львова первой половины XX века, представленная почему-то только событиями Первой и Второй мировых войн, состояла преимущественно из прямых цитат из русскоязычной “Википедии“, небрежно переведённых на украинский с отдельными авторскими изменениями и дополнениями.

В тех постах говорилось: „Гитлера пока не хвалят, но ещё чуть-чуть — и начнут“. По сути, этот комментарий был воплощён в снимке, который стал вирусным спустя примерно неделю. Как и „предшественник“, он не имеет никакого отношения к настоящим украинским учебникам истории.

Итог: Фейк