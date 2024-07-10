НАТО: Украина находится „на необратимом пути“ в альянс

Страны НАТО на саммите в Вашингтоне согласовали более четкую формулировку о возможном присоединении Украины к Североатлантическому альянсу. Союзники пришли к выводу, что Украина находится „на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО“, сообщили в среду, 10 июля, западные информагентства со ссылкой на дипломатические источники.

Президент Финляндии Александер Стубб приветствовал согласование новой формулировки, на которой настаивали преимущественно восточноевропейские страны НАТО. Надежды Украины получить приглашение вступить в НАТО уже сейчас не оправдались в первую очередь из-за опасений США и Германии по поводу конфронтации с Россией.

Когда Украину пригласят в НАТО

Союзники подтвердили, что готовы официально пригласить Украину в альянс, „как только между всеми членами НАТО будет достигнуто единодушие и Киев выполнит все предварительные условия“. Эту формулировку союзники согласовали еще на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году.

В проекте нового коммюнике отмечается, что запланированные решения саммита НАТО в пользу Киева являются „мостиком к членству в НАТО“. Такую формулировку предложили США.

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