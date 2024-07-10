Израиль снова призвал жителей города Газа эвакуироваться. В городе продолжается операция против ХАМАС

В листовках, сброшенных израильтянами с самолетов, говорится о необходимости покинуть „опасную зону боевых действий“ по обозначенным безопасным маршрутам, которые ведут к двум населенным пунктам на побережье — Дейр-эль-Балахе и аль-Завайде.

ООН заявила, что глубоко обеспокоена очередной волной эвакуации.

За последние две недели израильские силы несколько раз предупреждали население подобным образом, после чего вошли в ряд районов города Газа, где, по мнению ЦАХАЛ, группировки ХАМАС и „Исламский джихад“ вновь обосновались с начала года.

Боевые действия в секторе Газа продолжаются, пока в Катаре международные посредники готовятся к очередному раунду непрямых переговоров между Израилем И ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. В переговорах примут участие главы разведок Египта, США и Израиля.

В городе Газа все еще проживают более четверти миллиона человек, и сообщается, что некоторые группы людей начали движение в южном направлении.

Большинство, однако, как отмечает Русская служба Би-би-си, эвакуироваться не намерено.

„Я не покину Газу. Я не допущу глупой ошибки, которую совершили другие. Израильские ракеты не делают различия между севером и югом, — сказал Би-би-си 47-летний житель города Ибрагим аль-Барбари. — Если смерть — это моя судьба и судьба моих детей, мы умрем с честью и достоинством в своих домах“.

В заявлении Армии обороны Израиля, опубликованном ранее в среду, говорится, что ее войска ночью „провели контртеррористическую операцию“ против боевиков ХАМАС и „Исламского джихада“, которые, по ее утверждению, организовали свой опорный пункт в штаб-квартире агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) в городе Газа.

Ранее Израиль и некоторые западные страны неоднократно заявляли, что инфраструктура БАПОР используется боевиками в военных целях, а некоторые работники агентства в Газе тесно сотрудничают с ХАМАС. В ООН отрицают эти обвинения.

Перенаселенная провинция