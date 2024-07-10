Израиль снова призвал жителей города Газа эвакуироваться. В городе продолжается операция против ХАМАС
Израильские военные снова отдали распоряжение жителям города Газа эвакуироваться на юг, в центральную часть сектора. В северной части палестинского анклава продолжается новая фаза боевой операции, которую Израиль ведет против группировки ХАМАС, пишет Русская служба Би-би-си.
В листовках, сброшенных израильтянами с самолетов, говорится о необходимости покинуть „опасную зону боевых действий“ по обозначенным безопасным маршрутам, которые ведут к двум населенным пунктам на побережье — Дейр-эль-Балахе и аль-Завайде.
ООН заявила, что глубоко обеспокоена очередной волной эвакуации.
За последние две недели израильские силы несколько раз предупреждали население подобным образом, после чего вошли в ряд районов города Газа, где, по мнению ЦАХАЛ, группировки ХАМАС и „Исламский джихад“ вновь обосновались с начала года.
Боевые действия в секторе Газа продолжаются, пока в Катаре международные посредники готовятся к очередному раунду непрямых переговоров между Израилем И ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. В переговорах примут участие главы разведок Египта, США и Израиля.
В городе Газа все еще проживают более четверти миллиона человек, и сообщается, что некоторые группы людей начали движение в южном направлении.
Большинство, однако, как отмечает Русская служба Би-би-си, эвакуироваться не намерено.
„Я не покину Газу. Я не допущу глупой ошибки, которую совершили другие. Израильские ракеты не делают различия между севером и югом, — сказал Би-би-си 47-летний житель города Ибрагим аль-Барбари. — Если смерть — это моя судьба и судьба моих детей, мы умрем с честью и достоинством в своих домах“.
В заявлении Армии обороны Израиля, опубликованном ранее в среду, говорится, что ее войска ночью „провели контртеррористическую операцию“ против боевиков ХАМАС и „Исламского джихада“, которые, по ее утверждению, организовали свой опорный пункт в штаб-квартире агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) в городе Газа.
Ранее Израиль и некоторые западные страны неоднократно заявляли, что инфраструктура БАПОР используется боевиками в военных целях, а некоторые работники агентства в Газе тесно сотрудничают с ХАМАС. В ООН отрицают эти обвинения.
Перенаселенная провинция
Израильские войска открыли коридор для облегчения эвакуации мирных жителей из района операции, прежде чем войти в здание, и „уничтожили террористов в ближнем бою“, сообщил ЦАХАЛ.
По данным ЦАХАЛ, за прошедший день израильскими военными были также убиты десятки боевиков в восточном районе Газы Шеджайя и демонтирован подземный туннель.
В начале недели сообщалось, напоминает Русская служба Би-би-си, что колонны израильских танков приближаются к центру города Газа с нескольких направлений.
Выступая в среду в израильском парламенте, министр обороны Йоав Галант заявил, что с начала израильского наступления были убиты или ранены 60% боевиков ХАМАС. Би-би-си не может независимо проверить эти цифры.
Во вторник Управление ООН по правам человека заявило, что оно потрясено тем, что ЦАХАЛ своими приказами вынуждает мирных жителей эвакуироваться в районы, где Израиль ведет боевые действия и где мирные жители продолжают погибать и получать ранения.
В ООН также предупреждают, что провинция Дейр-эль-Балахе (там же находится одноименный город) уже серьезно перенаселена палестинцами, перемещенными из других районов сектора Газа, там мало инфраструктуры и ограничен доступ к гуманитарной помощи.
Израильская армия начала кампанию в секторе Газа против группировки ХАМАС в ответ на беспрецедентное нападение боевиков на южные районы Израиля 7 октября прошлого года, в результате чего более 1200 человек были убиты и еще 251 взят в заложники.
По данным министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, с начала израильской военной операции погибли более 38 тысяч палестинцев. Независимо проверить эти данные невозможно.