ФОТО и ВИДЕО | „Флора“ стартовала в квалификации Лиги чемпионов с разгромного поражения

Словенцы активно начали игру и уже к 10-й минуте выигрывали со счетом 2:0. Сначала Алёша Матко вывел свою команду вперед, а спустя три минуты Дамьян Вуклишевич удвоил преимущество гостей. На 20-й минуте словенцы заработали пенальти, но Матко попал в перекладину. В компенсированное к первому тайму время Марк Забуковник довел счет до разгромного.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Словенцы контролировали ход встречи и не давали ничего создать у своих ворот сопернику. На 71-й минуте вышедший на замену Роланд Аронс забил четвертый мяч в ворота действующих чемпионов Эстонии. На 90-й минуте Тамар Светлин установил окончательный счет в матче.

Ответная встреча состоится 16 июля в Целе (Словения).

Победитель двухматчевого противостояния сыграет во втором отборочном раунде Лиги чемпионов с чемпионом Словакии „Слованом“ из Братиславы или чемпионом Северной Македонии „Струга“.

Если „Флора“ не сможет преодолеть первый отборочный этап Лиги чемпионов, то таллиннская команда продолжит европейский сезон во втором отборочном раунде Лиги конференций УЕФА.

Там таллиннский клуб сыграет с проигравшей командой из пары первого отборочного раунда Лиги чемпионов „Виртус“ (Сан-Марино) - ФКСБ (Румыния). В первой игре румыны разгромили соперника со счетом 7:1.

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