El Pais: Орбан заявил, что Путин и Си Цзиньпин ожидают мирных переговоров России и Украины до конца 2024 года

Орбан утверждает, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин „предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года“, пишет Медуза со ссылкой на издание.

„Основываясь на моих беседах, я считаю, что сейчас больше шансов на то, что все возможные предложения по прекращению огня и „дорожной карте“ мирных переговоров воспримут положительно“, — говорится в отчете Орбана о его поездке в Москву. Венгерский премьер считает, что Европа должна „запустить“ мирную инициативу, не дожидаясь США.

Говоря о своем визите в Пекин, Орбан заявил, что обсудил с лидером КНР то, что после президентских выборов в США в ноябре избранный глава государства „столкнется с давлением, требующим быстрого достижения политического результата еще до вступления в должность“. Венгерский премьер сказал Си Цзиньпину, что „прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, а также быстрые и интенсивные мирные переговоры могут быть в интересах новой администрации“. По словам Орбана, китайский лидер „не стал комментировать возможность такого сценария“.

Орбан призвал лидеров Евросоюза начать диалог с Си Цзиньпином, который видит себя „честным посредником“ в переговорах между Россией и Украиной. „Председатель Си видит политику Китая как политику мира, в то время как политика США и Европы — это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии“, — заявил Орбан в своем отчете о визите в Пекин.

Расследовательский проект „Система“ и „Европейская правда“ ранее опубликовали выдержки из отчета Виктора Орбана, представленного ЕС после поездок в Киев и Москву. В частности, СМИ обратили внимание, что, по словам Орбана, Путин считает „актуальными“ стамбульские соглашения, которые Киев и Москва согласовали весной 2022 года вскоре после начала полномасштабной войны.