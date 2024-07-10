El Pais: Орбан заявил, что Путин и Си Цзиньпин ожидают мирных переговоров России и Украины до конца 2024 года
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отчитался перед Евросоюзом о своих визитах в Россию и Китай в начале июля, сообщила 10 июля испанская газета El Pais со ссылкой на конфиденциальные доклады, направленные главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС.
Орбан утверждает, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин „предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года“, пишет Медуза со ссылкой на издание.
„Основываясь на моих беседах, я считаю, что сейчас больше шансов на то, что все возможные предложения по прекращению огня и „дорожной карте“ мирных переговоров воспримут положительно“, — говорится в отчете Орбана о его поездке в Москву. Венгерский премьер считает, что Европа должна „запустить“ мирную инициативу, не дожидаясь США.
Говоря о своем визите в Пекин, Орбан заявил, что обсудил с лидером КНР то, что после президентских выборов в США в ноябре избранный глава государства „столкнется с давлением, требующим быстрого достижения политического результата еще до вступления в должность“. Венгерский премьер сказал Си Цзиньпину, что „прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, а также быстрые и интенсивные мирные переговоры могут быть в интересах новой администрации“. По словам Орбана, китайский лидер „не стал комментировать возможность такого сценария“.
Орбан призвал лидеров Евросоюза начать диалог с Си Цзиньпином, который видит себя „честным посредником“ в переговорах между Россией и Украиной. „Председатель Си видит политику Китая как политику мира, в то время как политика США и Европы — это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии“, — заявил Орбан в своем отчете о визите в Пекин.
Расследовательский проект „Система“ и „Европейская правда“ ранее опубликовали выдержки из отчета Виктора Орбана, представленного ЕС после поездок в Киев и Москву. В частности, СМИ обратили внимание, что, по словам Орбана, Путин считает „актуальными“ стамбульские соглашения, которые Киев и Москва согласовали весной 2022 года вскоре после начала полномасштабной войны.
Виктор Орбан в начале июля посетил Киев, Москву и Пекин, где провел переговоры с лидерами стран. В ходе переговоров в Киеве Орбан призвал Украину подумать о прекращении огня, в офисе Владимира Зеленского это отвергли. В Москве после переговоров с Путиным Орбан заявил, что позиции участников войны далеки друг от друга. Во время поездки в Пекин Орбан назвал Китай „ключевой державой в создании условий для установления мира в войне между Россией и Украиной“. Представители ЕС раскритиковали Орбана из-за его поездки в Москву.
Президент РФ Владимир Путин говорил в июне, что Россия готова прекратить боевые действия в Украине, если Киев выведет войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, откажется от планов вступить в НАТО, признает статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а страны Запад снимут санкции с России. Зеленский назвал условия Путина „ультиматумом, которому нельзя доверять“.
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