Художников зовут в творческий инкубатор в Нарву. В финале проекта откроется выставка в Таллинне

Клуб будет функционировать как творческий инкубатор, поддерживая и вдохновляя талантливых художниц региона, помогая им выйти на эстонское арт-пространство. Цель клуба — предоставить знания и навыки, необходимые для написания заявок на финансирование, общения с кураторами, сотрудничества с музеями и галереями, продажи своих работ и составления сообщений для прессы.

Для этого проекта была разработана обширная программа, включающая лекции и мастер-классы. Для участников приглашены лекторы из сфер культуры, современного искусства, музейного дела и кураторства, которые готовы поделиться своими знаниями.

Всего в рамках проекта пройдет восемь встреч на русском языке по 5-6 часов. Они будут организованы два раза в месяц в период с 24 августа по 30 ноября. Финальные несколько встреч состоятся в Таллинне, где будет создана итоговая выставка, которая станет выражением того, чему участники клуба научились в течение трех месяцев встреч.

Для подачи заявки нужно отправить CV и портфолио до 20 июля. Подробная информация здесь

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