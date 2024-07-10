ФОТО | Футбольный вундеркинд, которого купал Месси. Кто такой Ламин Ямаль - самый молодой в истории автор гола на ЧЕ?

В день полуфинала Испания-Франция, закончившегося победой испанцев 2-1, Ямалю было 16 лет и 362 дня. Играть финал Евро за сборную своей страны он будет уже семнадцатилетним, свой день рождения футболист отметит 13 июля.

Предыдущим самым молодым игроком на чемпионате Европы был поляк Кацпер Козловски (17 лет и 246 дней), сыгравший за сборную Польши на групповом этапе против сборной Испании в 2021 году. Об этом пишет „Русская служба Би-Би-Си“.

Ламин Ямаль (полное имя Ламин Ямаль Насрауи Эбана) в своем юном возрасте уже стал звездой „Барселоны“, сыграв за клуб 51 матч и забив семь голов.

„Он будет делать такое, чего мы пока даже не можем себе представить, — говорит Иван Карраско, который тренировал Ямаля еще ребенком. — Я иногда думал: „Чему я могу его научить, если он уже сейчас предлагает игру, которую я раньше не видел“.

„Начало двух легенд“

Ребенком Ламина Ямаля, правда, в том возрасте, когда его футбольное будущее еще нельзя было предсказать, помнит и Лионель Месси, звезда мирового футбола первой величины.

На прошлой неделе отец Ямаля опубликовал в инстаграме фотографию 20-летнего Месси с младенцем Ламином на руках, подписав снимок: „Начало двух легенд“.

Фотография была сделана в 2007 году внештатным фотографом агентства Associated Press Джоан Монфорт для календаря ЮНИСЕФ в рамках благотворительной кампании.

Месси с Ямалем на руках стоит в раздевалке стадиона футбольного клуба „Барселона“, за который почти 20 лет играл сам Месси и в который позднее придет Ламин Ямаль.

Ямаль стал самым молодым игроком „Барселоны“ (15 лет и 290 дней) за последнее столетие — со времен Армандо Саги, которому в 1922 году было 15 лет.

А в 16 лет и 57 дней Ямаль стал самым молодым автором гола в испанской высшей лиге.

Луч надежды

Ламин Ямаль родился в пригороде Барселоны Матаро и очень привязан к этому городу.

Его фирменный знак 304, который он складывает из пальцев обеих рук в моменты триумфа, — это дань уважения району, в котором он вырос, Рокафонда 304.