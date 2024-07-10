„Жизнь не закончилась. Тюрьма — не могила, срок — не резина“. Режиссер Евгения Беркович написала первое письмо после приговора
Режиссер Евгения Беркович написала первое письмо после приговора — 2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил 8 июля ее и драматурга Светлану Пейтричук к шести годам заключения по делу об оправдании терроризма. Группа поддержки Беркович опубликовала ее письмо из СИЗО. Спектр приводит его текст полностью:
„Привет, друзья!
Новости вы сами знаете, бывали и получше. Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (поначалу двух) людей, принявших это решение.
Так что сегодня коротко:
0) Спасибо!!! Без вашей поддержки я бы и до сегодня не дожила!
1) Жизнь не закончилась. Тюрьма — не могила, срок — не резина.
2) Бороться дальше будем, по принципу „не догоним, хоть согреемся“. А там, глядишь, что и выгадаем: за 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше.
3) Я была бы вам очень благодарна, если бы вы не съели мозг моим (великим!) защитницам и моей (святой!) семье. Им жутко тяжело, не надо в них рыдать по 100 человек в день! Рыдать можно в меня — времени читать вагон))
4) Про читать. Буду страшно рада, если, кому не лень, пришлет книжек: хороших детективов, современных романов и что-то лёгонькое на английском.
(За первые два романа про Карморана Страйка вообще душу продам!)
5) Всех люблю и обнимаю. Всё навсегда, пока не кончится!
Ж.Б.“
Беркович и Петрийчук были задержаны 4 мая прошлого года, на следующий день суд арестовал их на два месяца, а затем продлил арест. Следствие посчитало, что в их спектакле содержатся признаки „оправдания терроризма“.
„Финист Ясный Сокол“ вышел в 2021 году, работа была номинирована на четыре премии фестиваля „Золотая маска“ и в итоге получила две награды. В пьесе рассказывается о женщинах, которые знакомятся в интернете с радикальными исламистами — и уезжают из России к своим „возлюбленным“.
Приговор
Режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук приговорили к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма в их спектакле „Финист Ясный Сокол“, сообщает „“. Вину они не признали.
Перед началом заседания у здания суда в ожидании вердикта собрались люди, среди них журналист Дмитрий Муратов, а также театральный продюсер, бывший фигурант дела „Седьмой студии“ Алексей Малобродский.
В зал заранее пустили маму и мужа Евгении Беркович и сестру Светланы Петрийчук. Как сообщает „Медиазона“, в здание отказались пустить близкую подругу Беркович актрису Мариэтту Цигаль-Полищук — несмотря на то, что адвокат пришла уговаривать приставов, объясняя, что она заранее договорилась с пресс-секретарем суда.
Пристав на это ответил, что пресс-секретарь не может указывать приставам, что делать, а адвокат вообще не должна с ним разговаривать.
Позднее Цигаль-Полищук, 16 журналистов и некоторых слушателей пустили в зал суда.
Прения по делу Беркович и Петрийчук прошли в Западном окружном военном суде 4 июля. Они проходили в закрытом режиме. На выходе с заседания Беркович показала шесть пальцев. Ее адвокаты подтвердили, что обвинение запросило для Беркович и Петрийчук по шесть лет колонии.
Беркович и Петрийчук были задержаны 4 мая прошлого года, на следующий день суд арестовал их на два месяца, а затем продлил арест. Следствие посчитало, что в их спектакле содержатся признаки „оправдания терроризма“.
„Финист Ясный Сокол“ вышел в 2021 году, работа была номинирована на четыре премии фестиваля „Золотая маска“ и в итоге получила две награды. В пьесе рассказывается о женщинах, которые знакомятся в интернете с радикальными исламистами — и уезжают из России к своим „возлюбленным“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.