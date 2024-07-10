„Жизнь не закончилась. Тюрьма — не могила, срок — не резина“. Режиссер Евгения Беркович написала первое письмо после приговора

„Привет, друзья!

Новости вы сами знаете, бывали и получше. Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (поначалу двух) людей, принявших это решение.

Так что сегодня коротко:

0) Спасибо!!! Без вашей поддержки я бы и до сегодня не дожила!

1) Жизнь не закончилась. Тюрьма — не могила, срок — не резина.

2) Бороться дальше будем, по принципу „не догоним, хоть согреемся“. А там, глядишь, что и выгадаем: за 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше.

3) Я была бы вам очень благодарна, если бы вы не съели мозг моим (великим!) защитницам и моей (святой!) семье. Им жутко тяжело, не надо в них рыдать по 100 человек в день! Рыдать можно в меня — времени читать вагон))

4) Про читать. Буду страшно рада, если, кому не лень, пришлет книжек: хороших детективов, современных романов и что-то лёгонькое на английском.

(За первые два романа про Карморана Страйка вообще душу продам!)

5) Всех люблю и обнимаю. Всё навсегда, пока не кончится!

Ж.Б.“

Беркович и Петрийчук были задержаны 4 мая прошлого года, на следующий день суд арестовал их на два месяца, а затем продлил арест. Следствие посчитало, что в их спектакле содержатся признаки „оправдания терроризма“.

„Финист Ясный Сокол“ вышел в 2021 году, работа была номинирована на четыре премии фестиваля „Золотая маска“ и в итоге получила две награды. В пьесе рассказывается о женщинах, которые знакомятся в интернете с радикальными исламистами — и уезжают из России к своим „возлюбленным“.

Приговор

Режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук приговорили к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма в их спектакле „Финист Ясный Сокол“, сообщает „“. Вину они не признали.