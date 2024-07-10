ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (868-й день) | Блинкен: истребители F-16 из Дании и Нидерландов уже направляются в Украину
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В результате обстрела Шебекино погиб один человек, семь мирных жителей пострадали
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино. По его данным, погиб один человек — мужчина умер на месте до прибытия скорой помощи. Кроме того, ранены семь мирных жителей. У одного из пострадавших осколочные ранения брюшной полости, проникающие ранения грудины и челюсти. „В городе на текущий момент зафиксированы повреждения в трех многоквартирных домах, двух соцобъектах, пяти коммерческих объектах и промышленном предприятии. Также повреждены 20 автомобилей, один из которых потушен пожарными расчетами“, — добавил Гладков.
Российские войска начали новое наступление в Донецкой области
В ходе неожиданной атаки они заняли окраины города Торецк. При штурме ВС РФ использовали многокилометровый тоннель, который они прорыли под опорными пунктами ВСУ, чтобы выйти к ним в тыл, писала „Медуза“ в свежей сводке о событиях на фронте. Город сильно разрушен, войска РФ продолжают наносить по нему удары ракетами, обстреливать из артиллерии и атаковать с воздуха.
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно арестовали по делу об „оправдании терроризма“
Такое решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы, передает „Интерфакс“. Следствие обратилось в Замоскворецкий районный суд Москвы с ходатайством, в котором попросило заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает „Медиазона“. В августе 2023 года Лазарева дала интервью ютьюб-каналу „И грянул Грэм“, в котором заявила: „Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. И вы знаете, это ужасно, но я радуюсь“. Следственный комитет возбудил в отношении Татьяны Лазаревой уголовное дело об оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Донос на телеведущую написал депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Новый премьер Великобритании: Украина сама решит, как использовать ракеты Storm Shadow
Украина должна сама решать, как использовать британские ракеты Storm Shadow. Об этом заявил новый глава британского правительства Кир Стармер перед саммитом НАТО, передает Bloomberg.
По его словам, ракеты „должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом“ и в „оборонительных целях“.
Зеленский: Украине нужно 128 истребителей F-16, даже если их будет 50 — это ничто
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что обещанные истребители F-16 прибудут в Украину этим летом. При этом он отметил, что Киеву нужно 128 таких самолетов. Об этом Зеленский сказал после выступления в Вашингтоне, передает „Громадське“. Он отметил, что Россия использует в войне 300 истребителей, тогда как союзники Украины приняли решение передать Киеву 10-20 самолетов. „Даже если их будет 50 — это ничто. У них три сотни, а у нас 50. Мы защищаемся, нам нужно 128 самолетов. Пока у нас не будет столько самолетов, мы не сможем с ними сравняться в небе, это будет сложно“, — заявил президент Украины.
Аналитики Bellingcat считают, что удар по детской больнице в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101
Удар по детской больнице „Охматдет“ в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101, пишут аналитики из Bellingcat. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав запись удара по больнице, на которой видны характерные черты Х-101. В частности, эксперты обратили внимание на деталь, схожую с реактивным двигателем в задней части ракеты, а также два крыла в середине ее корпуса. Расследователи также создали 3D-модель Х-101, которую использовали для сравнения с боеприпасом, разрушившим больницу. Ролик, в котором модель наложили на кадр с ракетой, наглядно показывает, что они имеют общие черты и схожие пропорции.
Два человека погибли в результате ударов по портовой инфраструктуре Одесской области
Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате российской ракетной атаки по портовой инфраструктуре региона погибли два человека в Одесском районе. Погибшие — охранник и водитель грузовика. Пострадал вахтенный матрос.
ВСУ: за ночь сбиты 14 из 20 беспилотников
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 10 июля российские войска атаковали Украину с помощью 20 беспилотников типа „Шахед“, а также баллистической ракетой „Искандер-М“ и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х69. По данным украинских войск, силы ПВО сбили 14 дронов в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях. В сообщении уточняется, что ракетами были атакована портовая инфраструктура Одесской области. По данным ВСУ, три ракеты X-59/X-69 и три дрона не достигли своих целей.
В Украину удалось вернуть еще 7 детей — глава Херсонской областной администрации
Украинским властям удалось вернуть домой из России и с оккупированных территорий еще 7 детей и их семьи.
По информации главы Херсонской областной администрации Александра Прокудина, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть шесть мальчиков и одну девочку в возрасте от 9 до 17 лет.
Блинкен: истребители F-16 из Дании и Нидерландов уже направляются в Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что истребители F-16 из Дании и Нидерландов уже направляются в Украину. Он добавил, что F-16 будут летать в небе Украины этим летом.
Блинкен в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне сказал, что в ближайшие пару дней будет представлен план, который проложит „прочный мост“ для вступления Украины в НАТО, пишет агентство Reuters.
Кроме того, сегодня стало известно, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16.
Генпрокуратура РФ объявила издание The Moscow Times „нежелательной“ организацией
В обосновании решения говорится, что „работа издания направлена на дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике“.
В ведомстве также напомнили, что ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Moscow Times в связи с „систематическим размещением публикаций, содержащих недостоверную информацию, направленную на дискредитацию деятельности органов власти по проведению СВО“.
Кроме того, The Moscow Times, по версии Генпрокуратуры, „на постоянной основе взаимодействует с иностранными НПО“, объявленными в России „нежелательными“ — в том числе с „Медузой“, „Важными историями“ и The Insider.
Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Люксембургом
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, сообщает „Европейская правда“.
Согласно документу, страны договорились о сотрудничестве в области области обороны и разведки, а также в случае вооруженного нападения.
Столтенберг: Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить когда
В Североатлантическом альянсе нет консенсуса относительно сроков вступления Украины в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
„Чтобы принять страну в НАТО нужен консенсус. Страны НАТО пока достигли консенсуса насчет того, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить когда. Я могу сказать, что сейчас мы приближаем Украину к членству“, — заявил он.