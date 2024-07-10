ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (868-й день) | Блинкен: истребители F-16 из Дании и Нидерландов уже направляются в Украину

Украина должна сама решать, как использовать британские ракеты Storm Shadow. Об этом заявил новый глава британского правительства Кир Стармер перед саммитом НАТО, передает Bloomberg.

Такое решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы, передает „Интерфакс“. Следствие обратилось в Замоскворецкий районный суд Москвы с ходатайством, в котором попросило заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает „Медиазона“. В августе 2023 года Лазарева дала интервью ютьюб-каналу „И грянул Грэм“, в котором заявила: „Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. И вы знаете, это ужасно, но я радуюсь“. Следственный комитет возбудил в отношении Татьяны Лазаревой уголовное дело об оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Донос на телеведущую написал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

В ходе неожиданной атаки они заняли окраины города Торецк. При штурме ВС РФ использовали многокилометровый тоннель, который они прорыли под опорными пунктами ВСУ, чтобы выйти к ним в тыл, писала „Медуза“ в свежей сводке о событиях на фронте. Город сильно разрушен, войска РФ продолжают наносить по нему удары ракетами, обстреливать из артиллерии и атаковать с воздуха.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил , что ВСУ обстреляли Шебекино. По его данным, погиб один человек — мужчина умер на месте до прибытия скорой помощи. Кроме того, ранены семь мирных жителей. У одного из пострадавших осколочные ранения брюшной полости, проникающие ранения грудины и челюсти. „В городе на текущий момент зафиксированы повреждения в трех многоквартирных домах, двух соцобъектах, пяти коммерческих объектах и промышленном предприятии. Также повреждены 20 автомобилей, один из которых потушен пожарными расчетами“, — добавил Гладков.

По его словам, ракеты „должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом“ и в „оборонительных целях“.

Зеленский: Украине нужно 128 истребителей F-16, даже если их будет 50 — это ничто

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что обещанные истребители F-16 прибудут в Украину этим летом. При этом он отметил, что Киеву нужно 128 таких самолетов. Об этом Зеленский сказал после выступления в Вашингтоне, передает „Громадське“. Он отметил, что Россия использует в войне 300 истребителей, тогда как союзники Украины приняли решение передать Киеву 10-20 самолетов. „Даже если их будет 50 — это ничто. У них три сотни, а у нас 50. Мы защищаемся, нам нужно 128 самолетов. Пока у нас не будет столько самолетов, мы не сможем с ними сравняться в небе, это будет сложно“, — заявил президент Украины.

Аналитики Bellingcat считают, что удар по детской больнице в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101

Удар по детской больнице „Охматдет“ в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101, пишут аналитики из Bellingcat. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав запись удара по больнице, на которой видны характерные черты Х-101. В частности, эксперты обратили внимание на деталь, схожую с реактивным двигателем в задней части ракеты, а также два крыла в середине ее корпуса. Расследователи также создали 3D-модель Х-101, которую использовали для сравнения с боеприпасом, разрушившим больницу. Ролик, в котором модель наложили на кадр с ракетой, наглядно показывает, что они имеют общие черты и схожие пропорции.

Два человека погибли в результате ударов по портовой инфраструктуре Одесской области

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате российской ракетной атаки по портовой инфраструктуре региона погибли два человека в Одесском районе. Погибшие — охранник и водитель грузовика. Пострадал вахтенный матрос.

ВСУ: за ночь сбиты 14 из 20 беспилотников