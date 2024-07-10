Говорил ли Джо Байден, что он муж Джо Байдена?

Видео, на котором Джо Байден говорит, что он муж Джо Байдена, распространилось спустя примерно неделю после первых официальных дебатов, прошедших в преддверии президентских выборов в США. На них действующий глава государства противостоял предыдущему — Дональду Трампу, наиболее вероятному кандидату от республиканцев. По практически единодушному мнению ведущих американских СМИ, Байден во время дебатов выступил неудачно: много запинался и оговаривался, нередко потерянно смотрел в сторону и в принципе выглядел неуверенно, тем самым укрепив распространённое мнение, что 81-летний политик не сможет эффективно управлять страной на протяжении ещё четырёх лет. Издание Politico со ссылкой на источники сообщило , что в Демократической партии США начали задумываться о замене кандидата на выборах, а редакция The New York Times в открытом письме прямо призвала демократов выставить против Трампа более молодого политика, несмотря на все заслуги Байдена за полвека на государственной службе. Впрочем, сам глава государства настаивает , что не собирается выходить из предвыборной гонки.

Воспользовавшись инструментами для обратного поиска по скриншоту в Google, „Проверено“ обнаружило, что интернет-пользователи публиковали вирусное видео с аналогичными комментариями ещё три недели назад — так, 19 июня ролик с субтитрами „Меня зовут Джо Байден, и я муж Джо Байдена“ разместил в своём профиле испаноязычный пользователь TikTok.

Накануне, 18 июня, президент США принял участие в праздновании 12-й годовщины принятия закона DACA. В 2012 году (Байден тогда был вице-президентом в администрации Барака Обамы) этот закон позволил мигрантам, которые приехали в страну детьми и находились на её территории незаконно, попросить об отсрочке депортации и за дополнительно предоставленные им два года поступить в университет или найти работу. Стенограмма торжественного мероприятия опубликована на сайте Белого дома, а трансляция доступна на верифицированном YouTube-канале президента США.

Вначале трибуну заняла первая леди Джилл Байден, её короткую вступительную речь несколько раз прерывали аплодисментами. Затем слово перешло к Хавьеру Кастро, который благодаря DACA смог остаться в США, получить высшее образование и начать карьеру в медицине. После рассказа о том, как закон повлиял на жизнь тысяч мигрантов и как не позволил „разорвать семьи“, он пригласил к микрофону Джо Байдена. Поблагодарив Кастро за его речь и работу медбратом, президент США сказал: „Меня зовут Джо Байден, я муж Джилл Байден“. После этого последовал смех в зале и десятиминутное выступление американского лидера.

Видео, разошедшееся по Telegram-каналам, даже не было отредактировано — на нём Байден тоже говорит, что он муж Джилл Байден. Вероятно, блогеры просто не знали или предпочли проигнорировать тот факт, что у первой леди созвучное с супругом имя. Манера речи президента США, с детства борющегося с заиканием, несколько своеобразна (особенно в последние годы), но слово „Джилл“ он произносит довольно отчётливо. Показательно, что вирусное видео с подобными комментариями распространилось преимущественно за пределами англоязычного сегмента интернета, то есть подавляющее большинство носителей языка (по крайней мере, посмотревшие записи) не увидели в ролике ничего достойного особого внимания.

Президент США регулярно представляется на публичных мероприятиях как муж Джилл Байден, с которой прожил в браке уже больше 45 лет. Он поступал так и в 2023, и в 2022, и в 2021 году, и до своего избрания на пост главы государства. Обычно это происходит во время выступлений Байдена в присутствии первой леди.

Таким образом, Джо Байден не называл себя мужем Джо Байдена — на вирусном видео, которое даже не было отредактировано, он довольно чётко и ясно представил себя как мужа Джилл Байден. Подобный риторический приём американский президент использует в своих выступлениях далеко не впервые.

Итог: Неправда