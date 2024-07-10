Говорил ли Джо Байден, что он муж Джо Байдена?
В июле 2024 года Telegram-каналы распространили видео, на котором, как утверждается, президент США говорит: „Меня зовут Джо Байден, и я муж Джо Байдена“. Мы проверили достоверность этих публикаций.
В ролике, который русскоязычные Telegram-каналы публиковали 6 и 7 июля 2024 года, президент США Джо Байден стоит за трибуной на некоем мероприятии. „Меня зовут Джо Байден, и я муж Джо Байдена“, — приводят цитату из этого выступления блогеры. Подобные публикации, по данным TGStat, за два дня собрали около 8 млн просмотров. Среди наиболее популярных — посты в каналах „Прямой эфир • новости“ (693 000 просмотров на момент написания этого разбора), „КБ“ (226 000), „Соловьёв“ (224 000), „Россия сейчас“ (212 000), „Путин в Telegram“ (206 000), „Nе.Сахар“ (205 000), „Дядя Слава“ (180 000), „Наблюдатель“ (179 000), „Zлой пруф“ (173 000), „Рифмы и панчи“ (170 000), „Дмитрий Василец“ (148 000), Zergulio (148 000), Kosti (143 000), „ЧП / Крым“ (142 000), „Бочарик (ага, тот самый)“ (139 000), „Voblya•новости“ (126 000), „Шейх Тамир“ (125 000), „Украина.ру“ (125 000), „Пул N3“ (115 000), Rus_criminal (110 000), „Банкста“ (104 000), „Кирилл Фёдоров / Война история оружие“ (103 000) и „Белорусский силовик“ (102 000).
Видео, на котором Джо Байден говорит, что он муж Джо Байдена, распространилось спустя примерно неделю после первых официальных дебатов, прошедших в преддверии президентских выборов в США. На них действующий глава государства противостоял предыдущему — Дональду Трампу, наиболее вероятному кандидату от республиканцев. По практически единодушному мнению ведущих американских СМИ, Байден во время дебатов выступил неудачно: много запинался и оговаривался, нередко потерянно смотрел в сторону и в принципе выглядел неуверенно, тем самым укрепив распространённое мнение, что 81-летний политик не сможет эффективно управлять страной на протяжении ещё четырёх лет. Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в Демократической партии США начали задумываться о замене кандидата на выборах, а редакция The New York Times в открытом письме прямо призвала демократов выставить против Трампа более молодого политика, несмотря на все заслуги Байдена за полвека на государственной службе. Впрочем, сам глава государства настаивает, что не собирается выходить из предвыборной гонки.
Воспользовавшись инструментами для обратного поиска по скриншоту в Google, „Проверено“ обнаружило, что интернет-пользователи публиковали вирусное видео с аналогичными комментариями ещё три недели назад — так, 19 июня ролик с субтитрами „Меня зовут Джо Байден, и я муж Джо Байдена“ разместил в своём профиле испаноязычный пользователь TikTok.
Накануне, 18 июня, президент США принял участие в праздновании 12-й годовщины принятия закона DACA. В 2012 году (Байден тогда был вице-президентом в администрации Барака Обамы) этот закон позволил мигрантам, которые приехали в страну детьми и находились на её территории незаконно, попросить об отсрочке депортации и за дополнительно предоставленные им два года поступить в университет или найти работу. Стенограмма торжественного мероприятия опубликована на сайте Белого дома, а трансляция доступна на верифицированном YouTube-канале президента США.
Вначале трибуну заняла первая леди Джилл Байден, её короткую вступительную речь несколько раз прерывали аплодисментами. Затем слово перешло к Хавьеру Кастро, который благодаря DACA смог остаться в США, получить высшее образование и начать карьеру в медицине. После рассказа о том, как закон повлиял на жизнь тысяч мигрантов и как не позволил „разорвать семьи“, он пригласил к микрофону Джо Байдена. Поблагодарив Кастро за его речь и работу медбратом, президент США сказал: „Меня зовут Джо Байден, я муж Джилл Байден“. После этого последовал смех в зале и десятиминутное выступление американского лидера.
Видео, разошедшееся по Telegram-каналам, даже не было отредактировано — на нём Байден тоже говорит, что он муж Джилл Байден. Вероятно, блогеры просто не знали или предпочли проигнорировать тот факт, что у первой леди созвучное с супругом имя. Манера речи президента США, с детства борющегося с заиканием, несколько своеобразна (особенно в последние годы), но слово „Джилл“ он произносит довольно отчётливо. Показательно, что вирусное видео с подобными комментариями распространилось преимущественно за пределами англоязычного сегмента интернета, то есть подавляющее большинство носителей языка (по крайней мере, посмотревшие записи) не увидели в ролике ничего достойного особого внимания.
Президент США регулярно представляется на публичных мероприятиях как муж Джилл Байден, с которой прожил в браке уже больше 45 лет. Он поступал так и в 2023, и в 2022, и в 2021 году, и до своего избрания на пост главы государства. Обычно это происходит во время выступлений Байдена в присутствии первой леди.
Таким образом, Джо Байден не называл себя мужем Джо Байдена — на вирусном видео, которое даже не было отредактировано, он довольно чётко и ясно представил себя как мужа Джилл Байден. Подобный риторический приём американский президент использует в своих выступлениях далеко не впервые.
Итог: Неправда