Потрясающе! Эстонец прошел 3,6 км через Мессинский пролив по стропе, но остался без мирового рекорда
Эстонский спортсмен Яан Роозе побил мировой рекорд на балансировочной стропе длиной 3,6 км, установленной между материковой частью Италии и Сицилией, но падение на последних метрах сделало его недействительным.
Роозе преодолел дистанцию мирового рекорда (2710 м) с, казалось бы, игровой легкостью, но в конце устал и, к сожалению, упал за 80 метров до финиша. Затем Роозе вернулся на стропу и завершил дистанцию, но его имя не будет занесено в Книгу рекордов Гиннеса из-за падения.
Итальянский регион Калабрия от Сицилии отделяет узкий рукав Средиземного моря. И еще с древних времен идея пересечения Мессинского пролива казалась такой же фантастичной, как древний миф о том, что морские чудовища создают его водовороты. Цель Роозе — воплотить этот переход в реальность, пройдя по тросу между двумя стальными башнями — пилонами Мессины.
„Пролив имеет историческое и культурное значение, насчитывающее тысячи лет, а природа там исключительно красива, — сказал Роозе. — Добавьте сюда перемчивую погоду и сильные океанские течения, и это, вероятно, предоставит уникальную и значимую возможность расширить границы slackline’а“.
Стартовая точка находится в Санта-Трада (Вилла Сан-Джованни) на мачте высотой 265 метров, а финиш — в Торре-Фаро (Мессина) на высоте 230 метров. Длина слэклайна (специальная стропа) составляет 3600 м (длиннее 30 футбольных полей), ширина 1,9 см, перепад высот – 100 метров. Расчетное время пересечения пролива составляет около трех часов. Слэклайн установлен с помощью вертолетов.
32-летний Яан Роозе — трехкратный чемпион мира и единственный спортсмен, совершивший двойное сальто на слэклайне. Спортсмен из команды Red Bull в прошлом неоднократно добивался первых мест и мировых рекордов, демонстрировал свои навыки в голливудских фильмах и на сцене, но никогда прежде не предпринимал попыток сделать что-то столь смелое и невероятно трудное, как пересечение Мессинского пролива.
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