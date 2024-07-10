Потрясающе! Эстонец прошел 3,6 км через Мессинский пролив по стропе, но остался без мирового рекорда

Роозе преодолел дистанцию мирового рекорда (2710 м) с, казалось бы, игровой легкостью, но в конце устал и, к сожалению, упал за 80 метров до финиша. Затем Роозе вернулся на стропу и завершил дистанцию, но его имя не будет занесено в Книгу рекордов Гиннеса из-за падения.

Итальянский регион Калабрия от Сицилии отделяет узкий рукав Средиземного моря. И еще с древних времен идея пересечения Мессинского пролива казалась такой же фантастичной, как древний миф о том, что морские чудовища создают его водовороты. Цель Роозе — воплотить этот переход в реальность, пройдя по тросу между двумя стальными башнями — пилонами Мессины.

„Пролив имеет историческое и культурное значение, насчитывающее тысячи лет, а природа там исключительно красива, — сказал Роозе. — Добавьте сюда перемчивую погоду и сильные океанские течения, и это, вероятно, предоставит уникальную и значимую возможность расширить границы slackline’а“.

Стартовая точка находится в Санта-Трада (Вилла Сан-Джованни) на мачте высотой 265 метров, а финиш — в Торре-Фаро (Мессина) на высоте 230 метров. Длина слэклайна (специальная стропа) составляет 3600 м (длиннее 30 футбольных полей), ширина 1,9 см, перепад высот – 100 метров. Расчетное время пересечения пролива составляет около трех часов. Слэклайн установлен с помощью вертолетов.

32-летний Яан Роозе — трехкратный чемпион мира и единственный спортсмен, совершивший двойное сальто на слэклайне. Спортсмен из команды Red Bull в прошлом неоднократно добивался первых мест и мировых рекордов, демонстрировал свои навыки в голливудских фильмах и на сцене, но никогда прежде не предпринимал попыток сделать что-то столь смелое и невероятно трудное, как пересечение Мессинского пролива.

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