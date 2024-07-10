В Ласнамяэ и Ида-Вирумаа можно будет посмотреть финал Евро-2024 на больших экранах

„Финал будет показан на экране, который установят в парке за зданием управы на улице Палласти. Проводим мероприятие в сотрудничестве с „Левадией“ и футбольной школой „Инфонет“. С 19 часов до начала трансляции пройдут различные мероприятия и тренировки для детей“, - сказала в среду, 10 июля, заместитель старейшины Ласнамяэ Валентина Бортновски в разговоре с Rus.ERR.

В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа Йыхвиская волость также организуют общественный просмотр на большом экране финала чемпионата Европы по футболу.

„Быстрейших футбольных фанатов ждут удобные пляжные и мешковые кресла для сидения. Также разрешено использовать собственные покрывала для пикника или походные стулья“, - отмечается в анонсе мероприятия.

В Кохтла-Ярве полуфинальный матч между сборными Нидерландов и Англии (10 июля), а также финал (14 июля) можно будет посмотреть на площади Ахтме, передает официальный сайт города.

Финал будут показывать и в Центре культуры Кохтла-Ярве. Начало трансляций в 22:00.

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